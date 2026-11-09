Как замаскировать темные круги под глазами: поможет не консилер

Даже после полноценного ночного сна лицо иногда может выглядеть уставшим из-за темных кругов под глазами. Обычно для их маскировки используют консилер, однако он не всегда обеспечивает желаемый результат и может подчеркивать сухость кожи и мелкие морщины.

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Между тем в социальных сетях набирает популярность простой макияжный лайфхак, главным средством которого стал обычный хайлайтер. Благодаря светоотражающим частицам он помогает сделать темные участки менее заметными и визуально освежить лицо.

Как хайлайтер помогает скрыть темные круги

Обычно хайлайтер используют, чтобы подчеркнуть скулы, спинку носа и другие участки лица, которым хочется придать сияние. Однако это косметическое средство может пригодиться и при макияже области вокруг глаз. Его формула содержит мелкие светоотражающие частицы, которые визуально осветляют кожу и делают темные круги менее заметными.

Главное преимущество такого способа заключается в том, что он не требует плотного покрытия. Вместо того чтобы наносить несколько слоев консилера, достаточно небольшого количества хайлайтера, который создает деликатное сияние. При этом стоит понимать, что средство не скрывает пигментацию полностью, а лишь помогает визуально смягчить ее проявления.

Как правильно наносить хайлайтер под глаза

Чтобы получить естественный результат, важно правильно подготовить кожу и выбрать подходящее косметическое средство.

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В первую очередь нанесите крем для кожи вокруг глаз и подождите, пока он впитается. Это поможет лучше увлажнить кожу, а макияж ляжет ровнее. Для этого лучше всего подходит жидкий или кремовый хайлайтер с очень мелким мерцанием. Средства с крупными блестками лучше оставить для других участков лица, поскольку под глазами они могут привлекать внимание к мелким морщинкам и неровностям. Нанесите небольшое количество продукта на палец или тонкую кисть и легкими движениями распределите его в области темных кругов. Особое внимание уделите внутренним уголкам глаз и более темным участкам непосредственно под ними. Покрывать хайлайтером всю область вокруг глаз не нужно. После этого осторожно растушуйте средство пальцами, кистью или влажным спонжем. Важно убрать четкие границы нанесения, чтобы на коже осталось лишь легкое естественное сияние.

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В результате взгляд будет выглядеть более свежим, а темные круги станут менее заметными.

Можно ли сочетать хайлайтер с консилером

Эти два средства можно использовать вместе, особенно если темные круги имеют насыщенный оттенок и требуют дополнительной маскировки. В таком случае хайлайтер отвечает за визуальное осветление кожи, а консилер помогает скрыть темные пятна.

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Сначала нанесите тонкий слой хайлайтера и дайте ему немного подсохнуть. Затем добавьте небольшое количество консилера и аккуратно растушуйте оба средства, чтобы получить ровное покрытие без заметных переходов.

Если темные круги имеют выраженный синеватый или фиолетовый оттенок, дополнительно можно воспользоваться цветным корректором. Он поможет нейтрализовать нежелательный тон перед нанесением основного макияжа. Если же под глазами есть только легкие тени, иногда достаточно одного хайлайтера.

Использовать хайлайтер под глазами могут практически все, кто хочет визуально освежить лицо. Особенно полезным этот способ может быть для людей с темными кругами или небольшими впадинами в области под глазами. Он позволяет сделать макияж более легким и не перегружать кожу плотными текстурами.

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Обладательницам сухой и зрелой кожи стоит тщательнее подходить к выбору косметики. Оптимальным вариантом станут жидкие или кремовые формулы с деликатным сиянием. Избыточное количество блестящих частиц может, наоборот, подчеркнуть сухость, текстуру кожи и мелкие морщины.

Отдельное предостережение касается тех, у кого выражены мешки или отеки под глазами. В таком случае не рекомендуется наносить хайлайтер непосредственно на выпуклые участки, поскольку светоотражающий эффект может сделать их визуально заметнее. Лучше ограничиться более темными впадинами, которые нужно деликатно осветлить.

OBOZ.UA ранее писал о выборе теней для глаз для тех, у кого нависшие веки.