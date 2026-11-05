Как защитить кожу от сухости: какие средства следует убрать осенью

Осенью многие внешние факторы меняются не в лучшую для кожи сторону – воздух на улице становится холодным, а отопление помещений пересушивает его. Из-за этого начинает сохнуть и кожа, она становится менее эластичной и нуждается в более тщательном уходе и защите.

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Как пишет издание Myself, начало холодов – время пересмотреть свою косметичку и оценить, какие средства не отвечают потребностям кожи в этот период. Некоторые продукты, которые отлично подходили для лета, осенью лучше заменить средствами с более насыщенным составом.

4 косметических средства, которые стоит заменить осенью

Легкие гелевые кремы

Летом легкие гелевые кремы особенно удобны: они быстро впитываются и не создают ощущения тяжести на коже даже в жару. Однако осенью такого ухода может быть недостаточно. Из-за холодного воздуха на улице и сухости в помещениях, где работает отопление, кожа быстрее теряет влагу.

Что лучше выбрать: осенью стоит перейти на несколько более питательный крем для лица с церамидами или глицерином. Глицерин помогает удерживать влагу в коже, а церамиды поддерживают ее естественный защитный барьер. Благодаря этому кожа остается мягкой и эластичной даже в прохладную погоду.

Матирующие средства для ухода

С понижением температуры и началом отопительного сезона кожа может терять мягкость и быстрее пересыхать. Поэтому матирующие средства, которые были полезны летом, осенью могут оказаться лишними. Особенно если кожа уже почти не блестит, зато на ней начали появляться сухие участки.

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Что лучше выбрать: вместо матирующих средств используйте увлажняющий крем, который соответствует текущему состоянию кожи. Если кожа комбинированная, можно наносить более насыщенное средство только на сухие участки, а Т-зону по-прежнему увлажнять легким кремом.

Агрессивные средства для отшелушивания

Когда осенью кожа начинает шелушиться, возникает желание чаще использовать пилинги, чтобы избавиться от омертвевших клеток. Однако сильнодействующие кислотные средства и грубые механические скрабы могут еще больше раздражать кожу, которая и без того страдает от сухости. Особенно осторожными стоит быть, если появились покраснения, ощущение стянутости или сухие участки.

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Что лучше выбрать: сократите частоту использования пилингов и уделяйте больше внимания увлажнению. Предпочтение стоит отдавать деликатному уходу, который помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Легкие лосьоны для тела

Осенью в дополнительном уходе нуждается не только лицо, но и кожа всего тела. Из-за похолодания кожа рук и ног может быстрее становиться сухой и шершавой. Кроме того, в холодное время года мы чаще принимаем горячий душ или ванну, а горячая вода дополнительно вымывает природные жиры, которые защищают кожу от потери влаги.

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Что лучше выбрать: летний легкий лосьон стоит заменить более насыщенным кремом или бальзамом для тела. Хорошо подойдут средства с глицерином, маслом ши или церамидами. Лучше всего наносить их сразу после душа, пока кожа еще не полностью высохла: так легче удержать в ней влагу.

Какое косметическое средство не стоит исключать из ухода даже осенью

Несмотря на то что с наступлением холодов некоторые косметические средства лучше заменить, один продукт обязательно должен остаться в ежедневной бьюти-рутине – солнцезащитный крем. Снижение температуры, меньшее количество солнечных дней и ранние сумерки вовсе не означают, что ультрафиолетовое излучение исчезает. В частности, UVA-лучи, способствующие преждевременному старению кожи, достигают ее даже в пасмурные осенние дни. Поэтому о защите от солнца не стоит забывать и после окончания лета.

Если легкий летний солнцезащитный крем осенью уже не обеспечивает достаточного увлажнения, его можно заменить более насыщенным по текстуре средством. Главное – не отказываться от надлежащей UV-защиты даже в холодное время года.

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