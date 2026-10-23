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Как сушить волосы без фена: советы для разных типов

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Как сушить волосы без фена: советы для разных типов
Высушить волосы без фена. Источник: gpointstudio/Magnific

Сушка волос без фена — удобный способ отказаться от воздействия высоких температур и упростить ежедневный уход. Однако естественное высыхание также имеет свои особенности, ведь мокрые волосы становятся более уязвимыми к растяжению и механическим повреждениям.

Чтобы пряди оставались гладкими, а локоны сохраняли четкую форму, важно учитывать структуру волос и правильно подбирать косметические средства. Эксперты из InStyle советуют менять технику сушки в зависимости от того, прямые ли волосы, волнистые, кудрявые или очень кудрявые.

Как сушить вьющиеся волосы

Для вьющихся волос особенно важно увлажнение, ведь без надлежащего ухода локоны могут терять четкость и становиться пушистыми. Эксперт по уходу за вьющимися волосами Розлин Салазар рекомендует начинать с питательного шампуня и кондиционера. После мытья следует аккуратно распределить несмываемый кондиционер пальцами от корней до кончиков. Дополнительно можно использовать крем для укладки локонов или гель: средство с легкой фиксацией поможет получить мягкие кудри, а более сильная фиксация — сделать их более выразительными.

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После нанесения средств важно не трогать волосы до полного высыхания. Частое прикосновение к мокрым прядям может нарушить форму локонов и усилить пушистость. Когда волосы высохнут, можно растереть в ладонях несколько капель масла и легко распределить его по длине, чтобы придать блеск и смягчить затвердевший слой стайлингового средства.

Как высушить волнистые волосы без фена

Обладательницам волнистых волос важно сохранить естественный рисунок волн и не перегружать пряди слишком плотными средствами. После мытья волосы следует осторожно распутать пальцами или мягкой щеткой, а затем нанести стайлинговое средство. Парикмахер Маркос Диас советует слегка сжимать пряди ладонями снизу вверх, помогая волнам сформироваться.

Как сушить волосы без фена: советы для разных типов

Уход за вьющимися волосами. Источник: magnific.com

Для густых волнистых волос подойдет гель с легкой фиксацией, который помогает контролировать пушистость и поддерживать форму. Если волны тонкие или имеют небольшую густоту, можно воспользоваться муссом для объема.

Крем для формирования локонов станет подходящим вариантом для тонких и средней густоты волос, если нужно подчеркнуть текстуру. После нанесения средства не стоит постоянно перебирать пряди руками – минимальное вмешательство поможет волнам высохнуть равномерно и сохранить форму.

Как правильно сушить прямые волосы

Прямые волосы нередко склонны к спутыванию, поэтому перед сушкой нужно уделить внимание бережному расчесыванию. Стилистка Джина Ривера рекомендует использовать расческу с широкими зубцами, которая помогает распутывать пряди без лишнего натяжения. Если волосы густые, удобнее разделить их на несколько секций и расчесывать каждую отдельно, постепенно двигаясь от кончиков к корням.

Чтобы волосы выглядели ухоженно и меньше пушились, можно нанести специальный крем для естественной сушки. Его распределяют преимущественно по средней части длины и кончикам, избегая избыточного количества у корней. Такое средство помогает сделать пряди более послушными, подчеркнуть их естественное движение и сохранить гладкость без использования фена.

Как сушить волосы без фена: советы для разных типов

Сушка волос без фена. Источник: magnific.com

Как избежать повреждений при естественной сушке

Несмотря на отсутствие горячего воздуха, сушка без фена не означает, что волосы полностью защищены от повреждений. В мокром состоянии волосы более уязвимы к растяжению, а длительное пребывание во влажном состоянии может увеличить риск механического повреждения. Например, пряди могут зацепляться за ремешок сумки, воротник одежды или растягиваться при частом расчесывании.

Поэтому после мытья следует аккуратно удалить излишки воды мягким полотенцем, не растирая волосы, а затем нанести средство, подходящее для данного типа волос. Пока пряди сохнут, лучше избегать лишних прикосновений, тугих причесок и ситуаций, в которых мокрые волосы могут зацепиться за одежду или аксессуары. Наилучший результат дает не просто отказ от фена, а сочетание бережного ухода, правильно

OBOZ.UA писал, можно ли мыть волосы горячей водой или лучше отдать предпочтение прохладной воде.

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