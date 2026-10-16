Как избавиться от выпадения волос: есть простой бабушкин способ

Не обязательно тратить большие деньги на косметику, чтобы дополнить уход за ослабленными волосами. Иногда для этого используют обычные растительные средства, известные ещё нашим бабушкам. Одно из них — пажитник, или гуньба сена, из семян которого готовят настой для кожи головы.

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Рассказываем, чем интересно это растение, как приготовить домашнее средство для втирания и что стоит знать перед его использованием. Об этом способе ухода пишет польское издание Interia Kobieta.

Чем полезен пажитник для волос

Пажитник издавна использовали не только в кулинарии, но и в народных рецептах ухода за внешностью. Особое внимание уделяли его семенам, богатым разнообразными растительными соединениями.

В составе пажитника содержатся минеральные вещества, в частности железо и цинк, а также другие питательные компоненты. Именно поэтому его нередко добавляют в домашние средства по уходу за волосами.

Сторонники такого метода утверждают, что после регулярного использования настоя волосы выглядят более здоровыми, а кожа головы становится менее подверженной раздражению и избыточной жирности. Некоторые даже замечают появление коротких молодых волосков.

Однако важно понимать, что убедительных научных доказательств эффективности настоя пажитника против выпадения волос пока недостаточно. Поэтому воспринимать его как замену лечению не стоит.

Как приготовить настойку из пажитника в домашних условиях

Для этого народного рецепта понадобятся всего два доступных ингредиента:

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1 столовая ложка молотых семян пажитника;

1 стакан кипятка.

Семена можно приобрести в аптеке, магазине специй или травяных товаров. Если они целые, предварительно измельчите их в кофемолке.

Высыпьте подготовленный пажитник в чашку, залейте горячей водой и накройте крышкой. Оставьте настаиваться, пока жидкость полностью не остынет.

После этого процедите настой через несколько слоев марли или бумажный фильтр. Старайтесь удалить даже мельчайшие частицы семян, ведь они могут запутываться в волосах.

Полученную жидкость перелейте в чистую бутылочку с распылителем. Лучше всего готовить небольшую порцию непосредственно перед применением, поскольку домашний настой не содержит консервантов и быстро портится.

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Как правильно наносить средство на кожу головы

Использовать настой пажитника довольно просто. Разделите волосы на несколько проборов и постепенно наносите жидкость непосредственно на кожу головы.

После нанесения осторожно помассируйте кожу подушечками пальцев. Не нужно сильно тереть или царапать её — движения должны быть лёгкими.

Для первого знакомства со средством лучше применять его перед мытьем головы, чтобы при необходимости его можно было быстро смыть. Если кожа хорошо реагирует, можно попробовать использовать настой несколько раз в неделю.

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Перед первым применением желательно проверить реакцию кожи на небольшом участке. Если возникли зуд, жжение, сыпь или покраснение, средство нужно смыть и больше не использовать. Особенно осторожными следует быть людям с аллергией на бобовые растения, в частности на арахис и нут.

Стоит также помнить, что усиленное выпадение волос может быть связано со стрессом, гормональными изменениями, дефицитом железа или заболеваниями кожи головы. Если волосы заметно редеют, выпадают клочками или появляются залысины, лучше обратиться к дерматологу.

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