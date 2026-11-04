Как подобрать удачный цвет волос: обратите внимание на глаза

Правильно подобранный оттенок волос может сделать глаза выразительнее, подчеркнуть их естественный цвет и даже визуально изменить его насыщенность. Некоторые цвета создают эффектный контраст, тогда как другие помогают раскрыть золотистые, зеленые или голубые блики радужки.

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Как пишет InStyle, профессиональные колористы советуют ориентироваться не только на модные тенденции, но и на естественный цвет глаз и подтон кожи. Удачно подобранное окрашивание способно освежить внешность без кардинальной смены имиджа.

Какой цвет волос подходит карим глазам

Карие глаза могут иметь разную глубину цвета – от светло-коричневого с золотистыми вкраплениями до насыщенного темного. Именно от этого зависит выбор оттенка волос.

Шоколадный и темно-каштановый

Глубокие коричневые тона подчеркивают выразительность карих глаз и делают взгляд более насыщенным. Особенно удачными будут шоколадные оттенки с естественным блеском.

Карамельный

Если в радужке заметны медовые или янтарные блики, стоит обратить внимание на теплые карамельные тона. Необязательно полностью менять цвет волос – достаточно нескольких более светлых прядей у лица.

Бордовый и махагоновый

Эти оттенки подойдут тем, кто хочет попробовать необычное окрашивание. Красновато-фиолетовые переливы создают красивый контраст с карими глазами, особенно темными.

Какой цвет волос подходит голубым глазам

Голубые глаза хорошо сочетаются как с холодными, так и с теплыми оттенками волос. Разница заключается в эффекте, которого хочется достичь.

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Платиновый блонд

Холодный, почти серебристый цвет подчеркивает чистоту голубой радужки. Гармоничнее всего такое окрашивание обычно сочетается со светлой кожей холодного подтона.

Золотистый блонд

Теплый цвет волос создает мягкий контраст с голубыми глазами, благодаря чему они кажутся ярче. Это хороший выбор для тех, кому платиновые оттенки кажутся слишком холодными.

Медный и рыжевато-каштановый

Одно из самых эффектных сочетаний. Оранжево-рыжие тона контрастируют с голубым цветом, поэтому глаза визуально становятся еще выразительнее. Пример такого сочетания – актриса Джессика Честейн.

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Какой цвет волос подходит зеленым глазам

Медный и рыжий

Это классическое сочетание, которое создает заметный контраст. Теплые рыжие пряди помогают сделать зеленый цвет глаз более насыщенным.

Медовый блонд и карамельный

Такие цвета подойдут тем, кто предпочитает естественный вид. Они смягчают контраст между волосами и глазами, одновременно добавляя лицу теплоты.

Каштановый

Коричневый цвет с легкими красноватыми переливами подчеркивает зеленые глаза без слишком резких изменений внешности. Особенно гармонично он сочетается с кожей теплого или нейтрального подтона.

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Какой цвет волос подходит ореховым глазам

Ореховые глаза сочетают несколько оттенков – зеленый, коричневый и золотистый. В зависимости от освещения один из них может становиться заметнее. Правильное окрашивание поможет подчеркнуть именно тот цвет, который нравится больше всего.

Мягкий медный

Если хочется выделить зеленые блики, стоит попробовать приглушенный рыжий или коричный оттенок.

Медово-коричневый и карамельный

Эти цвета помогают подчеркнуть золотистые вкрапления в радужке и сделать взгляд теплее.

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Каштановый с золотистыми прядями

Удачное решение для тех, кто хочет сохранить естественный темный цвет волос, но добавить ему объема и световых переливов. Такое окрашивание может одновременно подчеркнуть несколько оттенков ореховых глаз.

Какой цвет волос подходит янтарным глазам

Янтарные глаза отличаются теплым золотисто-желтым или медным цветом. В отличие от ореховых, они обычно имеют более равномерный оттенок без выраженного сочетания зеленого и коричневого.

Темный эспрессо

Насыщенный коричневый цвет создает контраст с золотистой радужкой, делая ее визуально светлее. Это особенно удачный вариант для любительниц темных волос.

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Медовый и золотистый блонд

Теплые светлые тона перекликаются с природным цветом янтарных глаз, создавая мягкий и гармоничный образ.

Коричный и медно-каштановый

Оттенки с рыжеватым подтоном усиливают теплоту радужки и делают ее золотистые переливы заметнее.

Что еще нужно учесть перед окрашиванием

Цвет глаз – важный, но не единственный ориентир. Один и тот же блонд или каштановый оттенок может по-разному подходить в зависимости от тона кожи и природного цвета волос.

Для холодного подтона кожи часто подходят пепельные, жемчужные и прохладные коричневые оттенки. Для теплого – золотистые, медовые, карамельные и медные. Нейтральный подтон позволяет экспериментировать с более широкой палитрой.

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Важно также учитывать состояние волос. Например, переход от темного цвета к платиновому блонду может потребовать нескольких этапов осветления.

Если хочется изменить внешность без радикального окрашивания, стоит начать с тонирования, деликатного мелирования или нескольких прядей у лица. Так можно проверить, насколько новый оттенок гармонирует с цветом глаз и кожи.

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