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Как проверить волосы на сухие кончики: способ от парикмахера

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Как проверить волосы на сухие кончики: способ от парикмахера
Посеченные кончики волос. Источник: user18526052/Magnific

Даже если волосы выглядят здоровыми, их кончики могут быть пересушенными и нуждаться в дополнительном уходе. Обычно об этом свидетельствуют жесткость, спутанность и трудности при расчесывании.

Однако есть простой способ проверить состояние волос всего за несколько секунд. Им поделился парикмахер и эксперт по уходу за волосами Деян Гарц в своем Instagram.

Как провести тест на сухость кончиков

Для проверки не понадобятся ни косметические средства, ни специальные устройства. Достаточно взять небольшую прядь волос, поднять ее кончики вверх и понаблюдать, как они будут себя вести.

  1. Если кончики остаются гибкими и плавно опускаются вниз, это может свидетельствовать, что волосы достаточно эластичные и выглядят ухоженными.
  2. Жесткие концы, которые торчат вертикально и плохо поддаются движению, могут указывать на сухость или повышенную пористость волос.
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В своем видео Деян Гарц также продемонстрировал, как уход влияет на результат такого теста. Для этого он оставил одну половину волос без дополнительной обработки, а другую последовательно обработал шампунем, маской, кондиционером и маслом для волос.

После этого парикмахер повторил проверку на обеих частях. На необработанной стороне кончики оставались жесткими и торчали вверх, тогда как на ухоженной они были заметно мягче и легко опускались вниз. Такая демонстрация показывает, что правильно подобранные средства могут улучшить внешний вид волос и сделать их более послушными.

Насколько надежен этот способ проверки

Дополнительный уход особенно важен для сухих кончиков, ведь разные средства выполняют свои функции. Маска помогает смягчить волосы, кондиционер способствует разглаживанию их поверхности, а масло может уменьшить ощущение сухости и облегчить расчесывание. Благодаря этому кончики могут стать эластичнее и выглядеть аккуратнее. В то же время косметические средства не способны полностью восстановить уже поврежденную структуру волоса.

Важно учитывать, что продемонстрированный парикмахером метод не является научно подтвержденным диагностическим тестом. Результат может зависеть от естественной текстуры, длины волос и имеющихся повреждений. Поэтому положение кончиков само по себе не позволяет окончательно определить степень их сухости. Однако этот простой способ может стать поводом внимательнее присмотреться к состоянию волос и при необходимости пересмотреть ежедневный уход.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в ноябре лучше не ходить в парикмахерскую.

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