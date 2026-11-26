В зимнем макияже губ 2026 года место яркой вишнево-красной помады занимают малиновые, клюквенные и ежевичные оттенки. Они добавляют цвета праздничному образу: от едва заметного ягодного тона до насыщенного акцента на губах.

Видео дня

Специалисты ELLE объясняют, что в ягодной палитре одни оттенки тяготеют к красному, другие – к фиолетовому, а между ними есть винные тона. Интенсивность зависит от нанесения: тот же цвет можно легко вбить подушечкой пальца или наслаивать для вечернего макияжа.

Малиновый: яркий цвет с мягким контуром

Малиновый – яркий вариант ягодного макияжа, который хорошо смотрится и в растушеванном виде. Малиновый тон на губах стал заметной деталью ее мягкого макияжа во французском стиле.

Если выбираете матовую помаду, смягчите границу цвета. Без четкой линии по краю даже яркая малина напоминает естественный румянец на губах. Цвет остается выразительным, но контур не создает резкого контраста с кожей.

Клюквенный: полупрозрачный тон и сатиновый финиш

Клюквенный оттенок в тонком слое дает более мягкий эффект. Специалисты советуют выбирать полупрозрачный цвет.

РЕКЛАМА

Для сатинового макияжа нанесите помаду на середину губ и растушуйте ее пальцем к краям, оставляя уголки чистыми. К такому оттенку подойдут легкое сияние кожи и немного румян из родственной цветовой гаммы.

Ежевичный: глубокий оттенок с блеском

Ежевичный – темный край ягодной палитры. Если хочется сохранить глубину цвета и при этом сделать покрытие визуально более легким, выберите полупрозрачный блеск. Он позволяет носить темный оттенок без плотного матового слоя.

Главные истории дня

Чтобы усилить глянцевый эффект, возьмите карандаш более глубокого оттенка и растушуйте его от контура внутрь. Блеск нанесите только на середину губ: именно там он будет ловить свет, а более темный оттенок останется ближе к краям.

Также OBOZ.UA писал о хитростях зимнего макияжа, чтобы выглядеть безупречно.