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Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
228
Женщина с седыми волосами до плеч обсуждает будущую стрижку со стилистом перед зеркалом
Длинные слои оставляют возможность для мягких локонов без радикального укорачивания волос. Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA

Короткая пикси, многослойный боб или мягкие пряди до плеч – среди вариантов причесок для женщин после 70 лет. Выбор зависит от густоты волос и удобства ежедневной укладки: удачная форма добавляет объема и подчеркивает черты лица.

Perfect Corp предлагает десять вариантов стрижек и причесок для женщин после 70 лет в подборке на 2026 год. Среди них есть как очень короткие формы, так и варианты для тех, кто хочет сохранить длину.

При выборе прически стоит учесть важные моменты:

  1. Для тонких волос стоит выбирать деликатные слои и легкий мусс, который не утяжеляет пряди
  2. Для густых – текстурирование, облегчающее прическу.
  3. Овальному лицу подходят большинство форм, а круглому и сердцевидному – мягкие слои или деликатная челка.

Классическая пикси

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Классическая пикси

Классическая пикси открывает лицо, подчеркивает его черты и не требует сложного ухода. Это один из вариантов для тонких волос: короткая форма помогает создать впечатление большей густоты без тяжелых длинных прядей.

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Текстурированная пикси

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Текстурированная пикси. Источник: pexels.com/@shvets-production

Мягкая текстурированная пикси отличается слоями, которые придают прическе легкость и подвижность. Она подойдет тем, кто хочет немного объема без длительной укладки.

Удлиненная пикси

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Удлиненная пикси. Источник: pexels.com/@shvets-production

Такая стрижка оставляет больше свободы: пряди можно заправлять за уши или зачесывать вперед, меняя вид стрижки.

Короткая стрижка с объемом на макушке

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Короткая стрижка с объемом на макушке

Волосы по бокам и на затылке остаются короткими, а верхняя часть формирует более выразительный силуэт. Такую форму рекомендуют для круглого или квадратного лица.

Волнистый боб до подбородка

Женщина в очках с седым волнистым бобом до подбородка, портрет в три четверти

Мягкие волны боба сочетаются с очками и не перегружают лицо. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Такая прическа хорошо подходит для естественно волнистых или слегка кудрявых волос. Мягкие изгибы добавляют объема и смягчают черты лица. Такая прическа также сочетается с очками, не перегружая лицо.

Боб с легкой челкой

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Легкая челка. Источник: pexels.com/@a-darmel

Стрижка привлекает внимание к глазам. Негустые передние пряди обрамляют лицо, не создавая тяжелой линии над бровями. Тем, кто носит очки, эксперты советуют легкую или скошенную набок челку, которая не конкурирует с оправой.

Многослойный боб

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Многослойный боб

Прическа сохраняет четкую форму, но благодаря слоям волосы выглядят более подвижными. На тонких волосах она помогает создать ощущение объема, а на густых – убрать лишний вес. Пряди вокруг лица делают контур прически мягче.

Перистые пряди

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Перистые пряди

Эта стрижка предполагает легкие текстурированные пряди, обрамляющие лицо. Она придает объем и не требует сложного ежедневного ухода. Это вариант для тех, кому нравится короткая длина с мягким, а не строго очерченным контуром.

Короткий шег

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Короткий шег

Стрижка отличается более выразительной, игривой текстурой. Она хорошо подходит для естественных волн и кудрей: форма стрижки подчеркивает их движение. Акцент здесь – на непринужденном виде прядей.

Волосы до плеч с длинными слоями

Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Длина до плеч. Источник: unsplash.com/@kamilklkn

Эта прическа позволяет обновить образ без радикального укорачивания. Такая форма обрамляет лицо и оставляет достаточно длины для мягких локонов или волн. Это альтернатива для женщин, которые не готовы к очень короткой стрижке.

OBOZ.UA писал о прическах, которые смягчают квадратную форму лица.

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