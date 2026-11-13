Выглядите моложе: 10 причесок для женщин 70+, которые помогут сбросить годы

Короткая пикси, многослойный боб или мягкие пряди до плеч – среди вариантов причесок для женщин после 70 лет. Выбор зависит от густоты волос и удобства ежедневной укладки: удачная форма добавляет объема и подчеркивает черты лица.

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Perfect Corp предлагает десять вариантов стрижек и причесок для женщин после 70 лет в подборке на 2026 год. Среди них есть как очень короткие формы, так и варианты для тех, кто хочет сохранить длину.

При выборе прически стоит учесть важные моменты:

Для тонких волос стоит выбирать деликатные слои и легкий мусс, который не утяжеляет пряди Для густых – текстурирование, облегчающее прическу. Овальному лицу подходят большинство форм, а круглому и сердцевидному – мягкие слои или деликатная челка.

Классическая пикси

Классическая пикси открывает лицо, подчеркивает его черты и не требует сложного ухода. Это один из вариантов для тонких волос: короткая форма помогает создать впечатление большей густоты без тяжелых длинных прядей.

Текстурированная пикси

Мягкая текстурированная пикси отличается слоями, которые придают прическе легкость и подвижность. Она подойдет тем, кто хочет немного объема без длительной укладки.

Удлиненная пикси

Такая стрижка оставляет больше свободы: пряди можно заправлять за уши или зачесывать вперед, меняя вид стрижки.

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Короткая стрижка с объемом на макушке

Волосы по бокам и на затылке остаются короткими, а верхняя часть формирует более выразительный силуэт. Такую форму рекомендуют для круглого или квадратного лица.

Волнистый боб до подбородка

Такая прическа хорошо подходит для естественно волнистых или слегка кудрявых волос. Мягкие изгибы добавляют объема и смягчают черты лица. Такая прическа также сочетается с очками, не перегружая лицо.

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Боб с легкой челкой

Стрижка привлекает внимание к глазам. Негустые передние пряди обрамляют лицо, не создавая тяжелой линии над бровями. Тем, кто носит очки, эксперты советуют легкую или скошенную набок челку, которая не конкурирует с оправой.

Многослойный боб

Прическа сохраняет четкую форму, но благодаря слоям волосы выглядят более подвижными. На тонких волосах она помогает создать ощущение объема, а на густых – убрать лишний вес. Пряди вокруг лица делают контур прически мягче.

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Перистые пряди

Эта стрижка предполагает легкие текстурированные пряди, обрамляющие лицо. Она придает объем и не требует сложного ежедневного ухода. Это вариант для тех, кому нравится короткая длина с мягким, а не строго очерченным контуром.

Короткий шег

Стрижка отличается более выразительной, игривой текстурой. Она хорошо подходит для естественных волн и кудрей: форма стрижки подчеркивает их движение. Акцент здесь – на непринужденном виде прядей.

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Волосы до плеч с длинными слоями

Эта прическа позволяет обновить образ без радикального укорачивания. Такая форма обрамляет лицо и оставляет достаточно длины для мягких локонов или волн. Это альтернатива для женщин, которые не готовы к очень короткой стрижке.

OBOZ.UA писал о прическах, которые смягчают квадратную форму лица.