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Успейте сделать: какая челка в моде этой осенью

Елена БылимЕлена Былим
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Женщина с длинными волнистыми волосами и легкой челкой с удлиненными боковыми прядями
Удлиненные края челки плавно сочетаются с длинными волосами, подстриженными легкими слоями. Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA

Этой осенью в моде челка-бабочка – легкая, с неровными кончиками и удлиненными боковыми прядями. Она сочетает в себе черты челки-шторки и французской челки, и частично прикрывает лоб.

Как пишет myself, такой вариант уже носит Дженнифер Лоуренс. Она сочетает его с длинными волнистыми волосами, в которые плавно переходят боковые пряди.

Чем челка-бабочка отличается от шторки

Классическую челку-шторку обычно разделяют посередине, открывая центральную часть лба. У "бабочки" часть волос свободно спадает вперед, а более длинные края обрамляют лицо. Именно эти боковые пряди напоминают крылья бабочки и объясняют название стрижки.

Успейте сделать: какая челка в моде этой осенью

Дженнифер Лоуренс и ее челка-бабочка. Источник: instagram.com/jenlaw_ita

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Особенно удачно такая челка смотрится с длинными волосами, подстриженными легкими слоями. Ее форма строится на мягких переходах и слегка прореженных кончиках: передние пряди естественно сочетаются с остальной прической, сохраняя легкость.

Кому подходит такая форма

Челку "бабочка" можно адаптировать почти к любой форме лица. Для круглого лица более длинные боковые пряди помогают визуально вытянуть пропорции, а легкая челка с неровными кончиками смягчает угловатые черты. Наиболее выразительно такая челка выглядит на прямых или слегка волнистых волосах.

Успейте сделать: какая челка в моде этой осенью

Как выглядит челка-бабочка. Источник: instagram.com/shaynagold

На очень тонких волосах челку не стоит делать слишком густой, чтобы остальная прическа не потеряла объем. Если хочется постепенных перемен, можно начать с удлиненного варианта.

При этом при выборе важны и особенности самих волос. Парикмахер, креативный директор Privé и владелец Chad Cook Salon Чад Кук в комментарии ELLE объяснил, с чего начинает подбор челки для клиента.

"Я всегда начинаю с текстуры волос и естественного направления их роста, еще до обсуждения формы лица. Челка, которая отлично смотрится на прямых волосах, может потребовать совсем другого подхода на волнистых или кудрявых", – сказал Чад Кук.

Мастер также учитывает густоту, вихры, естественное положение прядей и то, сколько времени человек готов тратить на укладку каждое утро. Длину, ширину и густоту челки он подбирает с учетом индивидуальных особенностей и всей стрижки.

Переднюю прядь челки подкручивают круглой щеткой от лица и сушат феном

Круглая щетка помогает сформировать мягкий изгиб передних прядей от лица. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Как уложить челку-бабочку

  1. Для легкой укладки понадобятся фен и круглая щетка.
  2. Сначала на слегка влажные волосы наносят термозащиту.
  3. Передние пряди сушат по направлению вперед, а затем слегка подкручивают круглой щеткой от лица, формируя мягкий изгиб.
  4. Чтобы добавить объем, после сушки челку накручивают на крупные бигуди-липучки и дают волосам немного остыть.
  5. В конце достаточно небольшого количества лака: он должен зафиксировать форму, сохранив подвижность прядей и не создавая жесткой фиксации.

OBOZ.UA предлагает подробнее узнать, какие прически подходят к челке.

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