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Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
99
Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью
Маникюр цвета спелой вишни – абсолютный хит любой осени, но в этом сезоне у него есть конкуренты. Источник: Pixabay

Вишневый маникюр – один из самых популярных трендов этой осени. Оттенки спелой вишни советуют носить как сами по себе, так и использовать в дизайнах.

Но если хочется немного разнообразить привычную палитру, существует целый список трендовых оттенков осени 2026. Издание Interia Styl рассказало, какие цвета ногтей стоит попробовать в этом сезоне.

Сливовый нуар

Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью

Почти черный сливовый. Источник: Pexels

Pinterest объявил сливовый нуар цветом 2026 года, и чем глубже осень вступает в свои права, тем чаще этот оттенок появляется и в модных образах, и в маникюре. Это насыщенный цвет, в котором сочетаются красные, фиолетовые и черные нотки. Его можно дополнить, например, серебристыми деталями. В то же время поклонницы минимализма убеждены, что лучше всего такой маникюр выглядит без какого-либо декора – просто покрытие на всей ногтевой пластине.

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Приглушенный зеленый

Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью

Зеленый маникюр лучше выбирать в оттенках оливки и нефрита. Источник: Pexels

В этом сезоне мы носим зеленый не в чистом и сочном виде. В моде сдержанные природные тона. Обратите внимание на оливковый и нефритовый оттенки. Но выбирайте варианты с заметной примесью белого и серого. Также в моде декор, имитирующий характерную текстуру нефрита. Так возвращается в моду некогда популярный мраморный маникюр, но уже в новой палитре.

Приглушенный коралловый

Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью

В моде коралловый, но не яркий. Источник: Unsplash

Еще один цвет, который появляется в осеннем маникюре 2026 года, – приглушенный коралловый. Несмотря на название, отсылающее к природной окраске кораллов, он совсем не такой яркий. Этот оттенок можно описать как нечто среднее между розовым, персиковым и оранжевым. Он мягкий, сдержанный и ненасыщенный, а также выглядит элегантнее, чем классический коралловый.

Осенние цвета в маникюре

Успейте сделать: самые модные цвета маникюра этой осенью

Выбирайте цвета осенней природы. Источник: Pexels

Красный, оранжевый и коричневый традиционно ассоциируются с осенью, поэтому вполне закономерно, что эти цвета популярны и в маникюре. В этом сезоне особенно часто выбирают разные оттенки коричневого и бежевого: от темного шоколада и карамели до серо-коричневого цвета, известного как тауп. Фактически любой оттенок коричневого этой осенью будет уместен для маникюра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать модные бархатные ногти.

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