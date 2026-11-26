К концу осени попробуйте далматинский принт – маникюр с черными пятнами, вдохновленный окрасом далматинцев. Узором можно покрыть все ногти или оставить его небольшим акцентом.

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О пяти вариантах – от классического дизайна до френча – пишет myself. Для светлой основы подойдут белый, кремово-белый или молочно-белый лак.

Классический далматинский маникюр

В классическом варианте все ногти покрывают светлым лаком, а поверх него рисуют черные пятна. Разный размер и неровные контуры пятен – главная особенность этого дизайна. Не нужно делать их круглыми или оставлять между ними одинаковые промежутки. Такой рисунок подходит и для коротких, и для длинных ногтей.

Если делаете маникюр дома, сначала придайте ногтям форму пилочкой и нанесите базовое покрытие. Если светлый лак просвечивает, нанесите его в два тонких слоя. Дайте основе высохнуть, прежде чем браться за черный лак.

После нанесения рисунка дождитесь, пока пятна полностью высохнут. Затем покройте ногти прозрачным топом: он добавит блеска и защитит узор.

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Далматинский френч

В этом варианте черные пятна рисуют только на белых кончиках. Остальная часть ногтя сохраняет естественный вид, как в классическом французском маникюре.

Френч подойдет, если хочется попробовать животный принт, но оставить большую часть ногтя без рисунка. Чтобы пятна не перекрывали белую полоску, набирайте на кисть понемногу черного лака.

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Далматинский маникюр на нежно-розовой основе

Если хочется добавить цвета, покройте ногти нежно-розовым лаком и сделайте на нем отдельные белые участки с черными пятнами. Розовый должен оставаться основным цветом, а белый нужен только там, где будет принт.

В отличие от френча, белые участки не обязательно располагать на кончиках. Здесь рисунок остается в пределах светлых акцентов, а между ними видна розовая основа.

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Далматинский маникюр с размытыми пятнами

Для более мягкого вида выберите пятна без резких контуров. Они должны выглядеть приглушенными, с эффектом молочного покрытия поверх рисунка.

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Этот вариант сочетают с основой естественного оттенка и белыми кончиками. От далматинского френча с четкими черными пятнами он отличается именно размытыми краями узора.

Далматинский маникюр с узкой полоской

Покройте ногти лаком естественного или розового оттенка и добавьте узкую белую полоску. Мелкие черные пятна нанесите внутри нее, чтобы остальная часть ногтя осталась однотонной.

Такой дизайн особенно хорошо подходит для длинных ногтей: на них есть место и для полоски с принтом, и для открытой однотонной основы.

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