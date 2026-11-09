От ''Зимнего вина'' до ''Тигрового глаза'': 5 лучших трендов в маникюре, которые стоит попробовать

С наступлением холодов яркие осенние оттенки уступают место глубоким, насыщенным цветам и изысканным текстурам. В этом сезоне в моде шоколадные, винные и сливовые тона, глянцевые покрытия и необычные эффекты, которые придают маникюру особый шарм.

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Как пишет Harper's Bazaar, среди главных трендов ноября и приближающейся зимы – темные оттенки с зеркальным блеском, деликатные узоры и покрытия, вдохновленные природными камнями. Рассказываем о пяти самых интересных вариантах маникюра, которые стоит попробовать в ближайшее время.

"Зимнее вино"

Бордовый маникюр давно стал классикой холодного сезона, однако этой зимой он приобретает новый характер. Вместо традиционного красного стоит выбирать темные винные оттенки с фиолетовым подтоном, напоминающие насыщенное красное вино.

Особенно эффектным будет глянцевое покрытие, подчеркивающее глубину цвета. Такой маникюр прекрасно сочетается с миндалевидной или мягкой квадратной формой ногтей. Он достаточно сдержанный для повседневного образа, но в то же время обладает элегантным и праздничным характером.

"Тигровый глаз"

Один из самых интересных трендов сезона – маникюр, вдохновленный одноименным минералом, который выглядит как драгоценный камень. Его особенность заключается в многомерном сиянии и переливах золотистых, бронзовых и шоколадных оттенков.

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Для создания такого эффекта используют магнитные лаки в технике cat-eye, или "кошачий глаз". Благодаря световым бликам покрытие меняется в зависимости от угла освещения, создавая иллюзию глубины.

Основательница сети маникюрных салонов Townhouse Хуанита Губер-Милле отмечает, что хромированные покрытия и эффект "кошачьего глаза" входят в число главных трендов этой зимы. Особенно популярным становится коричневый хром, который сочетает теплые шоколадные тона с выразительным сиянием.

"Глянцевый эспрессо"

Кофейные оттенки продолжают завоевывать популярность в мире маникюра. Однако вместо нежных молочных тонов этой зимой стоит обратить внимание на максимально темный коричневый, почти черный цвет, напоминающий крепкий эспрессо.

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Главный секрет такого маникюра – идеально ровное покрытие с интенсивным глянцевым блеском. Важно также позаботиться об аккуратной кутикуле, ведь лаконичный дизайн привлекает внимание к мельчайшим деталям.

"Глянцевый эспрессо" подойдет как коротким, так и длинным ногтям. Это универсальный вариант для тех, кто любит минимализм, но хочет заменить привычный черный лак более интересным оттенком.

"Морозная слива"

Сливовые и фиолетовые оттенки – еще один фаворит холодного сезона. Этой зимой их предлагают дополнять маленькими контрастными точками, создавая сдержанный, но оригинальный дизайн.

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Главное правило – минимализм. Точки должны быть небольшими и располагаться на достаточном расстоянии друг от друга. Благодаря этому маникюр сохраняет элегантность и не кажется перегруженным деталями.

Для основы можно выбрать глубокий сливовый, баклажановый или приглушенный бордовый цвет. Такой дизайн станет интересной альтернативой однотонному покрытию для тех, кто хочет немного поэкспериментировать.

"Зебровый принт"

Анималистические мотивы остаются актуальными, но в этом сезоне на смену популярным леопардовым пятнам приходят изящные полоски зебры.

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Мастера маникюра советуют не покрывать узором всю ногтевую пластину, а использовать тонкие полоски как акцент во французском маникюре. Например, на нюдовой основе можно нарисовать несколько черных линий вдоль кончика ногтя. Такой вариант сочетает классический френч с современными тенденциями. Он добавляет образу оригинальности, оставаясь при этом достаточно сдержанным.

В целом главный тренд маникюра этой зимы – насыщенные цвета, безупречный блеск и продуманные детали.

OBOZ.UA предлагает интересные идеи французского маникюра. Это могут быть как изысканные дизайны, так и яркие варианты.