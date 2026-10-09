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В моду возвращается макияж из 90-х: какое средство снова в тренде

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 1,2 т.
В моду возвращается макияж из 90-х: какое средство снова в тренде
Холодный карандаш - must-have осеннего макияжа-2026. Источник: Создано с помощью ИИ

Карандаш для губ – это один из самых эффективных инструментов в макияже, который позволяет корректировать форму, создавать четкий контур и визуально придавать губам объем. Но осенью 2026 года в тренд входит один конкретный тип продукта. Поскольку в моду возвращается эстетика 90-х с ее холодными нейтральными тонами, лайнер тоже должен ей соответствовать.

Как пишет издание Who What Wear, ключевой тренд сезона – это не четкая графическая линия, а растушеванный, объемный контур, созданный с помощью нескольких слоев холодных нейтральных оттенков. Такой прием позволяет манипулировать формой и создавать естественный 3D-эффект. Это делает холодные карандаши универсальным выбором для любого оттенка кожи и любого бюджета.

Разновидности лайнеров для губ и их преимущества

  • Матовые классические карандаши

Идеально подходят для создания четкого, бархатистого контура. Они обеспечивают насыщенный пигмент, прекрасно держат форму и позволяют прорисовывать как выразительные линии, так и создавать мягкий растушеванный эффект. Кроме того, вы получаете удобную форму корпуса, которая хорошо лежит в руке и помогает лучше контролировать нанесение.

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  • Кремовые карандаши-стики

Лучший выбор для естественного повседневного макияжа и быстрого контурирования. Благодаря мягкой текстуре они легко скользят по губам, мягко растушевываются одним прикосновением и придают визуальный объем без слишком четких границ. Формулы таких средств нередко содержат ухаживающие компоненты и отличаются высокой насыщенностью цвета.

  • Кремовые карандаши с матовым финишем

Универсальный вариант, сочетающий комфортное мягкое нанесение и высокую стойкость в течение многих часов. Они выпускаются в широкой палитре – от светлых бежевых и тауповых оттенков для бледной кожи до глубоких шоколадных и ягодных тонов для загорелой и от природы темной кожи. Кроме того, некоторые средства этого типа являются многофункциональными и могут использоваться также для глаз, бровей или щек.

Что такое лайнер для губ и зачем он нужен

Такой продукт подчеркивает и выделяет естественную форму губ перед нанесением помады или блеска. Он предотвращает плоский вид макияжа и создает барьер, который не дает жидким текстурам растекаться в мелкие морщинки вокруг губ. А еще существенно продлевает стойкость макияжа.

Если раньше лайнеры существовали преимущественно в формате стандартных деревянных карандашей, то сегодня рынок предлагает множество текстур на любой вкус: от мягких кремовых стиков для нежного контурирования до ультрастойких маркеров-тинтов.

Как определить подтон кожи

Чтобы правильно подобрать цвет лайнера для губ, необходимо ориентироваться на свой тип внешности. Несоответствие по теплоте может сделать лицо уставшим и болезненным на вид. Поэтому цвет продукта нужно подбирать внимательно.

Самый простой способ узнать свой подтон – рассмотреть венки на внутренней стороне запястья при дневном свете. Их цвет даст вам подсказку:

  • синие или фиолетовые вены – холодный подтон;
  • зеленоватые вены – теплый подтон;
  • смесь зеленых, синих и фиолетовых вен – нейтральный подтон;
  • зеленые и синие вены – оливковый подтон.

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