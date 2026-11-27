С приближением зимы меняются не только модные тенденции в одежде, но и предпочтения в отношении причесок. В конце 2026 года в центре внимания будут стрижки, сочетающие современный вид, естественный объем и простоту в уходе.

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Парикмахеры все чаще обращают внимание на варианты, которые помогают подчеркнуть черты лица и освежить образ без кардинальных изменений. О зимних тенденциях 2026 года пишет Who What Wear: в моде будут выразительные формы стрижек и теплые оттенки окрашивания для светлых и темных волос.

Многослойная стрижка с изгибом в форме C

В этой укладке кончики прядей загибают внутрь, чтобы образовалась выразительная дуга. На многослойной стрижке изгиб подчеркивает пряди разной длины и добавляет прическе движения. От объемной укладки феном этот вариант отличается более четкой формой кончиков.

Такой изгиб подходит к разным формам лица и текстурам волос. Если стрижка уже имеет слои, ее форму можно подчеркнуть укладкой.

Микробоб с четким срезом

Микроминибоб короче классического: линия среза проходит между скулами и нижней челюстью. Такая длина открывает нижнюю часть лица и подчеркивает его контуры.

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Главное здесь – точность среза. Выразительный силуэт задает сама стрижка, поэтому сложная укладка для него не нужна.

Сливочно-медовое окрашивание

Сливочно-медовый тон мягко сочетается с естественной светлой базой. Чтобы цвет приобрел большую глубину, парикмахер добавляет более светлые пряди, подчеркивающие теплый оттенок.

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Эффект зависит от расположения этих прядей: их распределяют по волосам так, чтобы переходы оставались мягкими, а более светлые участки добавляли блеска.

Взъерошенная пикси с объемом на макушке

В этой короткой стрижке акцент делают на высоте и объеме на макушке. Благодаря этому волосы сверху кажутся длиннее, хотя общий силуэт остается коротким.

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Мягкие слои и легкие разделенные кончики создают эффект взъерошенности. При укладке важно сохранить эту текстуру и не приглаживать пряди.

Теплое окрашивание для брюнеток

В этом варианте сочетают оттенки шоколада, эспрессо и мокко. Вместе они дают теплый коричневый тон с заметным глянцевым блеском.

Для глубины в основной цвет вплетают более темные пряди. Они мягко переходят в соседние оттенки, поэтому окрашивание выглядит объемным, без резких контрастов.

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Боб с кончиками, подкрученными наружу

За основу берут классический боб со срезом на уровне нижней челюсти. Кончики направляют наружу, формируя дугу. Именно этот изгиб придает укладке ретро-силуэт в стиле 1960-х.

Ранее OBOZ.UA писал о прическах, которые придают объем тонким волосам.