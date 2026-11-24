Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл важный модный секрет, который поможет не изуродовать зимний гардероб. Он подчеркнул, что неправильно подобранный головной убор может испортить даже самый дорогой образ и сделать вас похожими на "бабушку у подъезда", поэтому назвал пять самых трендовых аксессуаров холодного сезона.

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В подборку модельер добавил как фактурные шляпки, так и более привычные шапки beanie, чтобы каждый смог подобрать для себя идеальный вариант. Какие головные уборы будут на пике популярности, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

Шапка beanie

Дизайнер посоветовал выбирать шапки из качественного плотного материала с красивым отворотом. Если же надеть растянутый головной убор, создать изысканный образ точно не удастся.

Французский берет

По словам Андре Тана, берет может превратить даже обычный поход в магазин в своего рода показ мод, ведь он излучает эстетику изысканного парижского стиля.

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Шерстяная кепка

Дизайнер подчеркнул, что этот структурированный головной убор идеально сочетается с любой верхней одеждой. Главное – не выбирать кепки со слишком большим козырьком.

Шляпка клош

Этот аксессуар выглядит невероятно элегантно. Как подчеркнул Андре Тан, особенно удачным выбором будет сочетать шляпку клош с классическим пальто.

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Капор

По словам модельера, капор – идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно в холодные дни, но при этом выглядеть красиво, ведь он точно не испортит прическу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал пять вещей из масс-маркета, которые выглядят на миллион.