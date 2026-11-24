Эти головные уборы не сделают из вас бабушку: Андре Тан назвал зимние тренды
Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл важный модный секрет, который поможет не изуродовать зимний гардероб. Он подчеркнул, что неправильно подобранный головной убор может испортить даже самый дорогой образ и сделать вас похожими на "бабушку у подъезда", поэтому назвал пять самых трендовых аксессуаров холодного сезона.
В подборку модельер добавил как фактурные шляпки, так и более привычные шапки beanie, чтобы каждый смог подобрать для себя идеальный вариант. Какие головные уборы будут на пике популярности, Андре Тан рассказал в своем Instagram.
Шапка beanie
Дизайнер посоветовал выбирать шапки из качественного плотного материала с красивым отворотом. Если же надеть растянутый головной убор, создать изысканный образ точно не удастся.
Французский берет
По словам Андре Тана, берет может превратить даже обычный поход в магазин в своего рода показ мод, ведь он излучает эстетику изысканного парижского стиля.
Шерстяная кепка
Дизайнер подчеркнул, что этот структурированный головной убор идеально сочетается с любой верхней одеждой. Главное – не выбирать кепки со слишком большим козырьком.
Шляпка клош
Этот аксессуар выглядит невероятно элегантно. Как подчеркнул Андре Тан, особенно удачным выбором будет сочетать шляпку клош с классическим пальто.
Капор
По словам модельера, капор – идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно в холодные дни, но при этом выглядеть красиво, ведь он точно не испортит прическу.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал пять вещей из масс-маркета, которые выглядят на миллион.