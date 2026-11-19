Среди трендов зимы 2026 года – оперные перчатки, выразительные броши, цветные колготки, шарфы из искусственного меха, необычные шляпы и ремни с тиснением под крокодиловую кожу. Каждый из этих аксессуаров добавляет характер даже простому наряду.

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Об этих тенденциях Who What Wear пишет в обзоре подиумных образов. В коллекциях сезона осень-зима 2026 года одни бренды сделали ставку на театральные силуэты, другие – на цвет и фактуру.

Длинные перчатки

Оперная эстетика этого сезона заметна в пальто с цветочной вышивкой и бархатных сумочках с бахромой. Самая выразительная ее деталь – удлиненные перчатки, которые появились на показах Boss, Michael Kors, Uma Wang и Paul Costelloe.

Именно длина придает перчаткам торжественный вид, даже если остальная одежда сдержанная. Для холодных дней это еще и практичный аксессуар: длинная модель лучше закрывает руки.

Броши для повседневных образов

Брошь, которую раньше воспринимали как вечернее украшение, этой зимой возвращается в повседневный гардероб. Выразительные модели показали Litkovska, Giorgio Armani и Bottega Veneta.

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С таким украшением остальную одежду можно оставить простой. Цветочная брошь или модель с блестящими камешками сама по себе привлекает внимание, и для этого необязательно выбирать дорогую вещь.

Колготки насыщенных цветов

На показах Hermès, Rabanne, Zankov и Julie Kegels цветные колготки стали акцентом в нейтральных образах. Среди оттенков сезона – кобальтовый синий, насыщенный фиолетовый и бордовый.

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Самый простой способ попробовать тренд – оставить остальную одежду в нейтральной гамме. Тогда именно колготки будут задавать цвет всему образу.

Шарфы из искусственного меха

Шарфы из искусственного меха вернулись на подиумы после нескольких лет, когда их считали устаревшими. Такие аксессуары появились в коллекциях Magda Butrym, Zimmermann, Gabriela Hearst и CFCL.

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Нейтральный оттенок легко сочетать с разной верхней одеждой, а яркий шарф сразу привлекает внимание. В обоих случаях мягкая ворсистая фактура добавляет образу объема.

Шляпы выразительной формы

На показах Bottega Veneta, Michael Kors, Tolu Coker и Balenciaga головные уборы стали заметной частью образов. Единого обязательного фасона нет: можно выбрать компактную шляпку-таблетку, модель с широкими полями или кожаную шляпу с отогнутым краем.

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Если хочется сохранить минималистичный образ, достаточно сделать акцент на силуэте шляпы и оставить остальные аксессуары сдержанными.

Ремни с тиснением под крокодиловую кожу

Chanel, Lanvin, Elie Saab и Luisa Spagnoli показали ремни с рельефом, имитирующим крокодиловую кожу. Такая текстура освежает привычный образ, в котором вы обычно носите гладкий кожаный ремень.

Цвет, ширину и рисунок тиснения можно выбирать под свой гардероб. Даже сдержанная модель добавит фактуры наряду, в котором преобладают гладкие ткани.

Ранее OBOZ.UA писал о юбках, которые стали трендовыми в этом сезоне.