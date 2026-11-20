Чтобы кожа зимой выглядела сияющей, подготовьте ее мягким отшелушиванием и увлажнением, а для макияжа выберите праймер с деликатным блеском и жидкий или кремовый тон. Растушуйте его влажным спонжем, чтобы покрытие не подчеркивало сухие участки.

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Издание Allure собрало шесть советов визажистов, которые помогают сохранить естественное сияние кожи в холодное время года. При подготовке к макияжу эксперты советуют увлажнять и лицо, и шею.

Мягко отшелушивайте кожу перед макияжем

Визажист Бриэль Поллара, работающая в Нью-Джерси и Нью-Йорке, советует начать с отшелушивания, чтобы тональное средство легло ровнее. Для этого она использует диски с альфа- и полигидроксикислотами.

"Отшелушивание помогает сгладить неровности и удалить скопившиеся отмершие клетки кожи", – объяснила Поллара.

Нанесите увлажняющий крем и помассируйте лицо

Визажист и специалист по массажу лица Джозеф Каррильо из Нью-Йорка зимой пользуется увлажняющим кремом. Он и Ник Бароз, визажист из Лос-Анджелеса и представитель Armani Beauty, советуют не спешить с нанесением крема и уделить время массажу лица. По словам Бароза, массаж помогает подчеркнуть естественное сияние кожи.

"Если кожа сухая, макияж будет цепляться за каждый шелушащийся участок и собираться в мелких морщинах", – объяснил Каррильо.

Замените матовый праймер на сияющий

Эрвин Гомес, визажист и руководитель Karma Beauty Lounge в Вашингтоне, советует в холодные месяцы наносить под тон праймер с деликатным перламутровым блеском. Один из вариантов – праймер с гиалуроновой кислотой и мелкими перламутровыми пигментами.

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"Легкое мерцание праймера создает впечатление, будто кожа сияет изнутри", – сказал Гомес.

Выбирайте жидкий или кремовый тон

Пудровая основа может забиваться между чешуйками сухой кожи, из-за чего покрытие будет выглядеть неровным, объясняет Гомес. Поэтому зимой он предпочитает кремовую основу.

Каррильо советует тональное средство, которое можно наслаивать, сохраняя естественный вид кожи. Если вам нравится жидкая основа, выбирайте средство с увлажняющей формулой, позволяющей регулировать плотность покрытия.

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Растушевывайте тон влажным спонжем

Для сухой кожи Каррильо советует зимой отложить кисть и смочить спонж водой. После увлажнения спонж становится больше и мягче.

"Влага помогает макияжу не цепляться за сухие участки. Покрытие получается более ровным, естественным и с легким влажным блеском", – объяснил Каррильо.

Освежайте макияж мистом для лица

В морозные дни, когда кожа выглядит сухой, Гомес советует держать под рукой увлажняющий мист. Для легкого распыления подойдет термальная вода. Другой вариант – увлажняющий мист с гиалуроновой кислотой и глицерином.

"Спреи для фиксации макияжа и увлажняющие средства придают естественный влажный блеск и помогают закрепить макияж, не пересушивая кожу", – сказал Гомес.

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