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Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
111
Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео
Шесть легких, но жутких макияжей на Хэллоуин своими руками

Для эффектного образа на Хэллоуин необязательно покупать дорогой грим или тратить несколько часов на подготовку. Обычная косметика, немного красного и черного пигментов и несколько удачных приемов помогут создать жуткий макияж даже без профессиональных навыков.

Шестью идеями поделилась бьюти-блогер Александра Клаудия Милек в видео с вариантами хэллоуинского макияжа. Среди них – кровавые царапины, хищный леопардовый образ, эффект разорванной кожи, черные слезы и грим в стиле скелета.

Кровавые царапины

Макияж с красными следами на щеке можно создать с помощью косметики и фольги. Такой прием помогает нарисовать неровные линии, напоминающие царапины. Достаточно добавить несколько более темных штрихов, чтобы сделать их выразительнее.

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Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Кровавые царапины. Источник: скриншот

Леопардовый макияж

Для этого образа понадобятся карандаш или подводка двух цветов – черного и коричневого. На лице рисуют характерные анималистичные пятна, а возле носа добавляют темные детали, напоминающие мордочку хищника. Чтобы добавить образу хэллоуинской атмосферы, можно нарисовать красные царапины возле глаза.

Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Леопардовый макияж. Источник: скриншот

Образ Пеннивайза

Еще одна идея – образ клоуна Пеннивайза. Красные линии проводят от нижнего века вниз, создавая эффект кровавых слез. В сочетании с выразительными стрелками и насыщенной красной помадой макияж выглядит особенно драматично.

Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Образ Пеннивайза. Источник: скриншот

Царапины на лице

Для этого варианта красным карандашом или краской для грима рисуют несколько параллельных линий на щеке. Их можно дополнить более темными штрихами, чтобы создать иллюзию свежих ран.

Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Царапины на лице. Источник: скриншот

Клоун с черными "слезами"

Темные полосы под глазами превращают обычный макияж в жуткий образ. Для этого используют черную косметику, которую растушевывают или наносят неровными линиями от век до губ.

Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Клоун с черными слезами. Источник: скриншот

Грим скелета

Черной косметикой затемняют области вокруг глаз и кончик носа, а возле губ рисуют вертикальные линии, имитирующие шрамы. Благодаря контрасту темных и светлых участков лица образ получается выразительным.

Шесть легких, но жутких макияжей на Хеллоуин своими руками: их сможет повторить каждый. Видео

Грим скелета. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой маникюр в однотонных вариантах можно сделать на Хэллоуин.

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