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Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Алина МилсентАлина Милсент
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Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон
Осенний маникюр. Источник: Создано с помощью ИИ

Осень ассоциируется с насыщенными красными, оранжевыми и коричневыми оттенками. Эта палитра каждый год вдохновляет не только дизайнеров одежды, но и мастеров маникюра.

Если хочется придать образу осеннее настроение, стоит обратить внимание на пять оттенков, которые особенно хорошо подходят для этого сезона. Подробности — на сайте Myself.

Бордовый

Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Вишневый маникюр. Источник: instagram.com/mv.nails.studio

Насыщенный бордовый — классика, которая практически не выходит из моды. Он напоминает осенние листья, красное вино и уютные вечера и прекрасно сочетается с теплыми свитерами, пальто и сапогами.

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Такой маникюр уместен как в повседневном, так и в вечернем образе. Бордовый одинаково эффектен как с глянцевым, так и с матовым покрытием и придает маникюру сдержанную элегантность.

Коричневый

Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Коричный. Источник: Instagram, @roulastamatopouloucom

Теплый коричневый с оттенком корицы – еще один беспроигрышный вариант для осени. Он ассоциируется с уютом, пряностями и естественной палитрой сезона.

Преимущество этого цвета — универсальность. Коричневый хорошо сочетается с бежевым, молочным, черным, зеленым и другими популярными осенью цветами одежды.

Тёмно-зелёный

Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Темно-зеленый. Источник: Instagram, @overglowedit

Тем, кому хочется чего-то менее традиционного, стоит попробовать насыщенный темно-зеленый оттенок. Цвет хвои придает маникюру глубину и в то же время остается достаточно сдержанным.

Особенно удачно он сочетается с золотыми украшениями, коричневой одеждой, замшей и кожей. Такой маникюр станет хорошей альтернативой привычным красным и бордовым ногтям.

Ржаво-красный

Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Ржаво-красный. Источник: Instagram, @securethenails_

Ржаво-красный сочетает в себе теплые красные, оранжевые и коричневые оттенки и буквально повторяет палитру осенней листвы.

Он менее яркий, чем классический красный, и теплее бордового. Именно поэтому этот оттенок хорошо подойдет тем, кто хочет насыщенный, но не слишком броский маникюр.

Тыквенно-оранжевый

Чтобы выглядеть по-настоящему осенне: 5 удачных цветов маникюра на этот сезон

Тыквенно-оранжевый. Источник: Instagram, @avrnailswatches

Светлые желто-оранжевые оттенки больше ассоциируются с летом, а вот глубокий тыквенный — один из характерных цветов осени.

Он напоминает о спелых тыквах, опавших листьях и традиционных осенних напитках с пряностями. Особенно гармонично такой лак сочетается с коричневой, кремовой, темно-зеленой и бордовой одеждой.

Чтобы маникюр дольше оставался аккуратным, перед нанесением цветного лака стоит подготовить ногтевую пластину и воспользоваться базовым покрытием. Завершить маникюр можно топом — он защитит покрытие и поможет сохранить его дольше.

OBOZ.UA также предлагает узнать о стильных вариантах френча на осень.

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