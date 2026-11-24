Декабрь – месяц, наполненный рождественским настроением, и начинается он нередко с кончиков пальцев. Еще до того, как отправиться выбирать подарки, многие женщины делают себе праздничный маникюр.

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И, по словам нейл-мастеров, этот сезон – отличный повод поэкспериментировать и с цветами, и с текстурами, попробовав немного отойти от стандартной классики. Самые удачные варианты сочетают традиционные мотивы с игривыми деталями. Благодаря этому даже один оттенок лака может стать главным акцентом праздничного образа. Какие дизайны стоит попробовать накануне Рождества в 2026 году, рассказало издание Grazia.

Рубиновый, золотой и немного хрома

Начните с глянцевого рубинового покрытия, а вдоль кутикулы проведите тонкую золотую линию или добавьте один металлический акцент на безымянном пальце. Такое сочетание выглядит особенно нарядно и красиво отражает свет свечей и рождественских гирлянд. Золотые детали лучше всего подходят ногтям округлой формы: линия повторяет изгиб пальца и привлекает внимание к рукам во время движения. Если хочется чего-то более сдержанного, попробуйте хромовое покрытие поверх насыщенно-красной основы. Оно создает зеркальный, почти скульптурный блеск, который добавляет образу изысканности без лишней помпезности. Хром отражает свет и окружающие предметы, поэтому даже обычный жест – например, когда вы держите бокал, – становится эффектнее.

Снежинки и полупрозрачные кончики

Молочная полупрозрачная основа с деликатными снежинками выглядит свежо и по-зимнему нежно, особенно на коротких ногтях. Лучше всего, если узоры будут тонкими и немного неравномерными: нарисованные вручную снежинки выглядят интереснее одинаковых отпечатков штампом. Другой вариант – добавить на кончики ногтей тонкие голубые или белые линии, напоминающие снег, но не перегружающие маникюр. Оба дизайна можно дополнить жемчужным или блестящим акцентом, который создаст легкое мерцание. Такой маникюр уместен и на дневной встрече, и на ужине при свечах. К тому же полупрозрачное покрытие оставляет видимым естественный цвет ногтя, благодаря чему дизайн выглядит особенно нежно.

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Клетка и хвойные оттенки

Маникюр в клетку добавляет образу уютного настроения и немного напоминает стиль преппи. Попробуйте темно-зеленую основу с тонкими красными и кремовыми линиями или сделайте классический шотландский узор только на одном акцентном ногте. Для более современного варианта сочетайте хвойный зеленый с глянцевыми черными деталями – такой дизайн скорее напоминает произведение современного искусства, чем пряничный домик. Клетка требует аккуратности, поэтому результат во многом зависит от твердой руки и тонкой кисточки мастера. Именно они помогут сделать четкий узор, а не случайные полоски. Тем, кому нравится такой маникюр, нередко хочется носить его несколько недель подряд, и это лучше всего свидетельствует о его неподвластной времени привлекательности.

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