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Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать
Стиль 1970-х снова в моде, но как правильно его носить? Источник: Pexels

Мода снова возвращается к 1970-м, а вместе с ней приходят замшевые куртки коньячного цвета, брюки-клеш, вельвет и сапоги, будто прямо с танцпола Studio 54. Однако стилизовать эту одежду нужно уже с учетом новейших трендов.

Как создать лук с элементами стиля бохо, не превратив его в образ для костюмированной вечеринки, разбирало издание Interia Styl. Достаточно добавить в свой гардероб несколько вещей и материалов, характерных для той эпохи.

Замша коньячного цвета

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Замшевая куртка. Источник: Pexels

В моде 1970-х замша занимала особое место. Именно с ней неразрывно связано зарождение стиля бохо. Тогда из этого материала шили буквально все: от длинных пальто и юбок миди на кнопках до жилетов с бахромой.

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А что имеем сегодня? Мягкая, слегка матовая замша лучше всего раскрывается в оттенках карамели, коньяка и темного шоколада. Она снова появляется в куртках прямого кроя, лаконичных тренчах, элегантных сумках и сапогах со сборками на голенище.

А если добавить к этому расклешенные брюки, которые уверенно держатся среди трендов еще с прошлого сезона, получится образ прямо из 1975 года. Замша коньячного цвета лучше всего сочетается с простыми вещами: именно в непринужденных образах она сегодня выглядит наиболее элегантно.

Расклешенные брюки

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Расклешенные джинсы. Источник: Pexels

На самом деле они никуда и не исчезали, просто оставались второстепенным, фоновым трендом. Брюки, расширяющиеся от колена, – одна из тех моделей, которые мгновенно создают настроение 1970-х, особенно если у них высокая посадка и они почти полностью закрывают обувь.

Современный клеш – это не только деним. Не менее эффектно выглядят модели из костюмной ткани, особенно в оттенках темного шоколада, графита и насыщенного бордо. В сочетании с тонкой приталенной водолазкой, жакетом с четкой линией плеч и обувью на устойчивом каблуке они создают универсальный, но в то же время выразительный модный образ.

Вельвет

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Вельвет. Источник: Unsplash

Годами вельвет ассоциировался с гардеробом преподавателя литературы, старыми пиджаками и брюками, завалявшимися на дне дедушкиного шкафа. Сегодня эти ассоциации, наоборот, работают ему на пользу. Вельвет отлично вписывается в увлечение ретростилем, эстетикой grandpa chic и вещами, которые не выглядят безупречно новыми.

Лучше всего он раскрывается в осенних цветах: сливовом, горчичном, оливковом, карамельном и шоколадном. При этом совсем не обязательно одеваться в вельвет с головы до ног. Достаточно накинуть вельветовый жакет на кружевной топ или сочетать брюки из этого интересного материала с кашемировым свитером и балетками – и получится непринужденный образ в стиле Джейн Биркин.

Высокие сапоги

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Высокие сапоги. Источник: Pexels

Сейчас главная обувь сезона – не ботинки и не кроссовки, а сапоги до колена. Лучше всего – коньячного, карамельного или насыщенного коричневого цвета, с немного закругленным носком и устойчивым каблуком. В 1970-х их носили с юбками миди, цветочными платьями и короткими пальто. Сейчас эти сочетания возвращаются.

Коньячные сапоги можно спрятать под лаконичной атласной юбкой или сочетать с бермудами и объемным жакетом. Достаточно, чтобы из-под одежды выглядывала часть голенища, – и настроение 1970-х возникнет само собой.

Меховой воротник

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Меховой воротник. Источник: Pexels

Есть вещи, созданные для того, чтобы сразу привлекать внимание. Куртки и пальто с большими пушистыми воротниками именно такие. Они добавляют образу характерное настроение рок-звезд, богемы и женщин, которые выходили из Studio 54 уже на рассвете.

Сегодня, конечно, стоит прежде всего обратить внимание на искусственный мех, но главное правило остается неизменным: воротник должен быть заметным. Особенно интересно он выглядит на замшевой или кожаной куртке в сочетании с максимально простой одеждой. Джинсы, тонкая водолазка, сапоги – и образ готов.

Блузы с рюшами

Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать

Романтичная блуза. Источник: Pexels

Оборки, прозрачные ткани, завязки под шеей, пышные рукава и мелкие цветочные узоры. Романтические блузы были одной из характерных деталей гардероба 1970-х, но сегодня их точно не стоит носить слишком сдержанно.

Лучше всего они смотрятся, когда нежность ткани контрастирует с чем-то более грубым: выцветшим денимом, кожей или замшей. Прозрачная рубашка с бантом под шеей, заправленная в широкие джинсы и дополненная массивным ремнем? Отличная идея. Речь здесь не о безупречном образе в стиле бохо, а скорее о девушке, которая вполне могла бы оказаться за кулисами концерта Fleetwood Mac.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сапоги какого цвета будут в моде в этом сезоне.

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