Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениямМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в Раде"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с УкраинойРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударовБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов к 1 ноября: банкир дал прогнозСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. ФотоСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
600
Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ
Стильный осенний образ. Источник: marymarkevich/Magnific

Осенью мы часто отдаем предпочтение базовым приглушенным цветам, таким как черный, серый, бежевый или коричневый. С одной стороны, эти практичные оттенки отлично сочетаются друг с другом и подходят для любого случая.

Однако иногда подобные сочетания начинают казаться немного скучными и однообразными. К счастью, новый модный лайфхак позволяет мгновенно оживить привычные повседневные образы без лишних усилий, отмечают стилисты myself.de.

Что такое теория неожиданного красного

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Что такое теория неожиданного красного. Источник: instagram.com/valentorya

В чем заключается этот популярный способ, стремительно завоевывающий мир моды? Секрет предельно прост: к сдержанному нейтральному ансамблю добавляется всего одна заметная вещь красного цвета. Этот контрастный элемент сразу привлекает взгляды и задает совсем другое настроение всему образу.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
300
Какой маникюр сделать на Хэллоуин: однотонные варианты
300
Какой маникюр сделать на Хэллоуин: однотонные варианты
OBOZ.UAOBOZ.UA
6,5 т.
Забудьте про тушь: самый модный макияж сезона осень 2026
6,5 т.
Забудьте про тушь: самый модный макияж сезона осень 2026
Алина МилсентАлина Милсент
2,0 т.
Абсолютный хит: какой стиль одежды выбрать осенью и зимой
2,0 т.
Абсолютный хит: какой стиль одежды выбрать осенью и зимой

Сочетание с классическими осенними тонами

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Сочетание с классическими осенними тонами. Источник: instagram.com/valentorya

Привычная палитра сезона, включающая бежевые, коричневые и серые оттенки, идеально гармонирует с ярким красным цветом. Такой дуэт создает выразительный и в то же время гармоничный контраст. Даже самый простой повседневный комплект сразу приобретает более свежий и глубокий вид.

Гармония с выразительными принтами

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Гармония с выразительными принтами. Источник: іnstagram.com/sandrinemrn

Некоторые считают, что базовые приглушенные вещи – единственный подходящий фон для сложных рисунков или узоров. Однако стилисты доказывают, что насыщенный красный элемент прекрасно дополняет одежду с принтом. Например, оригинальный шарф или аксессуар делают образ еще ярче и интереснее.

Красный свитер как стильный аксессуар

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Красный свитер как стильный аксессуар. Источник: instagram.com/sandrinemrn

Необязательно надевать красный тотал-лук, чтобы добиться желаемого эффекта. Достаточно небрежно накинуть яркий свитер поверх куртки, пальто или обычного денима. Такой простой жест превращает повседневный комплект в настоящее произведение стиля.

Яркая одежда как главный акцент

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

Яркая одежда на осень. Источник: instagram.com/catherinevilhem

Использование заметных вещей, например стильных красных брюк, помогает расставить правильные акценты в луке. Нейтральная одежда белого, серого или бежевого цветов служит прекрасной основой, подчеркивающей насыщенность красного. Это отличный способ заявить о себе без сложных модных экспериментов.

Игра контрастов с теплыми земляными оттенками

Простой трюк сделает роскошным любой осенний образ

С чем носить красную одежду. Источник: instagram.com/sandrinemrn

Коричневые и бежевые вещи – неизменная классика осеннего гардероба, однако иногда они выглядят слишком привычно. Красный кардиган или джемпер мгновенно спасет ситуацию. Теплые землистые тона заиграют по-новому на фоне яркого акцента.

Главное преимущество этого тренда в том, что он дает вторую жизнь уже знакомым вещам из вашего шкафа. Для этого не нужно покупать целый гардероб или обладать профессиональными навыками стилиста.

OBOZ.UA предлагает советы стилистов по выбору одежды на зиму и конец осени.

Похожие темы
Модные лайфхакиМодаСтильодежда
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!