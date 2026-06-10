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Смягчает черты лица: какой макияж стал трендом осени 2026 г

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
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Смягчает черты лица: какой макияж стал трендом осени 2026 г
Макияж. Источник: Создано с помощью ИИ

Сияющая кожа и чрезмерный блеск этой осенью уступают место более сдержанному макияжу. Одним из главных бьюти-трендов сезона стал Cloud Skin — техника, которая создает мягкий, бархатистый и естественный тон без эффекта маски.

В 2026 году в макияже в целом прослеживается возвращение к естественности. Вместо сложных техник, плотного покрытия и выразительного контурирования популярность приобретают образы, в которых кожа остается заметной, а косметика лишь деликатно подчеркивает черты лица, сообщает Myself.

В чём особенность Cloud Skin

Смягчает черты лица: какой макияж стал трендом осени 2026 г

Макіяж. Источник: Instagram, @jentioseco

Главная особенность этого макияжа – шелковисто-матовый тон. Кожа не должна быть ни слишком блестящей, ни сухой и припудренной. Покрытие создает легкий эффект размытия, словно мягкий фильтр, но при этом сохраняется естественная текстура лица.

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Легкое сияние допускается только на отдельных участках, тогда как основной тон остается сдержанным и матовым.

Такой макияж особенно хорошо подходит для осени — к свитерам, пальто и приглушенным сезонным оттенкам. Еще одно преимущество Cloud Skin заключается в том, что для него не требуется много косметики или сложных навыков.

Как сделать макияж Cloud Skin

Подготовьте кожу

Начинать стоит с очищения и увлажнения. Легкий крем должен хорошо впитаться, чтобы на коже не осталось жирной пленки.

Для жирной кожи можно использовать матирующий праймер в Т-зоне. Если кожа сухая, на щеки стоит нанести чуть более питательное средство.

Нанесите тональное средство

Для Cloud Skin не нужен плотный слой тонального крема. Его задача — лишь выровнять тон, скрыть покраснения или пигментацию.

Кожа должна оставаться естественной, поэтому лучше наносить средство тонким слоем и только там, где это действительно необходимо.

Закрепите макияж пудрой

Один из самых важных этапов — мелкодисперсная рассыпчатая пудра. Её следует наносить большой мягкой кистью в первую очередь на лоб, зону под глазами и возле крыльев носа.

Кисть не нужно сильно прижимать к коже. Легкие движения помогут добиться ровного и естественного покрытия.

Добавьте румяна

Для этого тренда лучше выбирать сухие румяна, а не кремовые. Их нужно хорошо растушевать, чтобы не оставалось резких границ.

Наносить румяна следует постепенно, добавляя продукт небольшими порциями.

А вот от активного бронзера и выразительного контурирования лучше отказаться. Они создают резкие линии, тогда как Cloud Skin предполагает максимально мягкие переходы. В завершение достаточно нанести немного туши для ресниц.

Главный принцип этого макияжа прост: чем меньше косметики, тем лучше. Именно благодаря этому Cloud Skin делает черты лица более мягкими, а тон — спокойным и естественным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда не стоит наносить хайлайтер, чтобы не подчеркнуть возрастные изменения кожи.

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