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Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
186
Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь
Этой осенью в тренде спокойные цвета, которые еще называют земляными. Источник: Unsplash

Когда ясные дни бабьего лета сменяются осенней хмуростью, многие любители маникюра тоже переходят на более сдержанные цвета. Впрочем, осенью 2026 года на смену глубоким оттенкам красного и коричневого приходят так называемые "земляные" тона.

Как пишет издание InStyle, они занимают промежуточное место между нейтральными цветами и яркими акцентами. Такие оттенки воспринимаются как мягкие, приглушенные и немного загадочные. Нужного эффекта можно добиться, если словно наложить на привычные осенние цвета легкий дымчатый фильтр. Под ним сиреневый становится серее, зеленый – мягче, а фиолетовый – теплее.

Для маникюра в таких тонах лучше всего подходит нанесение цветного лака полупрозрачными слоями, глянцевый финиш и деликатные магнитные эффекты. И вот пять приглушенных осенних оттенков, которые мастера маникюра советуют обязательно попробовать в этом сезоне.

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Дымчатый фиолетовый

Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Дымчатый фиолетовый. Источник: Instagram / @thecolornook

Этот цвет называют пепельным фиолетовым, мутным сливовым или приглушенным инжирным, но суть одна: мягкий фиолетовый с дымчатым подтоном имеет все шансы стать одним из главных маникюрных трендов осени. Чтобы получить нужный эффект, стоит выбирать сливовые оттенки с примесью дымчато-серого – так покрытие будет выглядеть размытым, словно затуманенным. Цвет можно наносить полупрозрачными желеобразными слоями или дополнять едва заметным эффектом "кошачьего глаза", который создает глубину и добавляет переливов, не лишая маникюр мягкости.

Дымчатый оливковый

Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Дымчатый оливковый. Источник: Instagram / @gelcare.official

Дымчатый оливковый – это приглушенный зеленый с прохладным серым подтоном. Он выглядит естественно и по-сезонному, но при этом не так привычно, как коричневый или бордовый. Этот цвет подходит как для однотонного маникюра, так и для французского маникюра с цветными кончиками или даже для дизайна с узорами под панцирь черепахи или крокодилью кожу. Серый подтон делает зеленый мягче и сдержаннее, чем желтоватые оттенки, популярные в предыдущие сезоны. Поэтому он выглядит менее вызывающе, чем яркий шартрез.

Кирпично-красный

Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Кирпично-красный. Источник: Instagram / @avrnailswatches

Идеальный пыльный кирпично-красный цвет балансирует между красным, коричневым, серым и лиловым. Для теплого подтона кожи лучше подойдет лак с более выраженной оранжевой основой. Если же подтон кожи холодный, стоит обратить внимание на средства с большей примесью серого.

Приглушенный серо-бежевый

Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Приглушенный серо-бежевый. Источник: Instagram / @lolo.nailedit

Тауп – это сложный оттенок на границе серого, бежевого, фиолетового и коричневого. Его считают одним из самых универсальных и элегантных нейтральных цветов для осени: он выглядит теплым и естественным, но в то же время остается сдержанным и современным. Если хочется чего-то более выразительного, можно попробовать полупрозрачный лак с магнитными переливами, создающими почти мистический эффект.

Приглушенный розовый

Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Приглушенный розовый. Источник: Instagram / @bynatashad

Этот нежный оттенок можно считать более взрослой версией привычного розового цвета клубничного молока. Благодаря приглушенным сиреневым и бежевым подтонам он выглядит романтично, но не кажется слишком сладким. Этой осенью такой лак можно наносить тонким полупрозрачным слоем на короткие натуральные ногти или использовать в многослойном дизайне с близкими по тону цветами. Это поможет добавить маникюру глубины, сохранив его деликатность и аккуратный вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о модных однотонных вариантах маникюра для Хэллоуина.

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