Покоряет салоны красоты: какой маникюр стал хитом осени 2026

Свежие тенденции маникюра уверенно завоевывают лидирующие позиции в современных салонах красоты, предлагая модницам ярко переосмыслить привычные осенние образы с помощью глубоких оттенков и уникальных световых эффектов.

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В этом сезоне мастера советуют обратить особое внимание на насыщенные цвета, которые гармонично дополняют гардероб и подчеркивают индивидуальность. Главным фаворитом этого периода стал роскошный дизайн, способный превратить обычный маникюр в настоящее произведение искусства.

Какой цвет ногтей выбрать осенью

Лидером ноября 2026 года стал маникюр с эффектом вишневого кошачьего глаза, который поражает своей глубиной и изысканным магнитным покрытием. Этот тренд – отличная альтернатива привычным классическим бордовым и красным тонам, он добавляет ногтям чарующего мерцания.

Особая трехмерная переливчатость достигается благодаря использованию специальных лаков с металлическими микрочастицами поверх насыщенной вишневой базы. В зависимости от угла падения света и движений рук оттенок может играть рубиновыми, винными или сочными ягодными переливами.

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Лучше всего такой выразительный дизайн смотрится на ногтевых пластинах средней длины, особенно миндалевидной или закругленной квадратной формы. Поскольку самостоятельный эффект магнитного сияния чрезвычайно самодостаточен, он не требует никаких дополнительных рисунков или сложных украшений.

Стильная альтернатива для поклонников минимализма

Для тех, кто предпочитает более сдержанные решения и не стремится к ярким красным акцентам, прекрасной альтернативой станет трендовый цвет эспрессо. Этот благородный и глубокий темно-шоколадный оттенок долгое время остается на пике популярности, успешно заменяя привычный черный цвет.

Главные истории дня

Главный секрет успеха такого минималистичного маникюра – идеально ровное однотонное покрытие с глянцевым блеском, отражающим свет. Отсутствие лишних деталей и акцент на безупречной простоте позволяют избежать излишней массивности темного тона на ногтях.

Оба варианта гармонично сочетаются с вещами из осеннего гардероба, включая теплые шерстяные вещи, деним и бежевую одежду. Такой стильный маникюр станет идеальным завершающим штрихом как для повседневного выхода, так и для элегантного вечернего образа.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие варианты бархатного маникюра сейчас стали модными.