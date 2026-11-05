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Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
627
Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки
Прически для женщин, которые носят очки. Источник: pexels.com/@ron-lach

Правильно подобранная стрижка способна не только омолодить внешность, но и идеально дополнить оправу очков, сделав ее стильным акцентом. Стилисты советуют женщинам зрелого возраста выбирать прически, сочетающие практичность, элегантность и легкую небрежность.

В PARADE Magazine предложили лучшие короткие и средние стрижки, которые гармонично сочетаются с очками и не требуют сложного ухода. Найдите свое идеальное сочетание элегантности и комфорта среди лучших причесок, созданных специально для обладательниц очков.

Челка-шторка

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Челка-шторка

Если вы не готовы к кардинальным переменам во внешности, начните с обновления зоны лица. Удлиненная челка, разделенная на пробор и слегка зачесанная в сторону, визуально освежает образ и прекрасно сочетается с любыми оправами. Такой элемент дает множество вариантов для ежедневной укладки, позволяя убрать пряди от лица или оставить их спереди.

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Текстурированная пикси

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Пикси. Источник: pexels.com/@cristian-rojas

Короткая стрижка пикси доказывает, что с возрастом можно выглядеть смело и изысканно. Главный секрет заключается в том, чтобы сделать пряди слегка небрежными и добавить текстуры с помощью специального спрея или пасты. В сочетании с очками этот стиль превращает аксессуар в гармоничную часть цельного и динамичного образа.

Классический удлиненный боб (лоб)

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Классический удлиненный боб

Универсальный лоб остается в тренде благодаря своей способности сбалансировать пропорции лица. Достаточная длина позволяет волосам двигаться, сохраняя аккуратную и стильную форму вокруг оправы. Легкий объем с тонкими светлыми прядями придаст прическе естественную легкость и изысканность.

Шегги

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Шегги

Эта стрижка создана для тех, кто устал от ежедневной сложной укладки. Многослойные, слегка рваные пряди выглядят максимально естественно и добавляют образу молодой энергии. Благодаря подвижности волос у лица очки не выглядят слишком тяжелыми или перегруженными.

Кудрявый кроп

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Кудрявый кроп. Источник: krakenimages.com/Magnific

Обладательницам кудрявых волос стилисты рекомендуют короткую стрижку с укороченными боками и объемом на макушке. Такая форма создает мягкую рамку вокруг лица, которая прекрасно контрастирует с геометричными или массивными оправами. Для ухода достаточно нанести крем для локонов и высушить волосы феном с диффузором.

Боб с боковым пробором

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Боб с боковым пробором. Источник: katemangostar/Magnific

Длина до подбородка и глубокий боковой пробор помогают создать дополнительное пространство в области висков. Мягкие пряди, отведенные от лица, смягчают черты и идеально уравновешивают массивные оправы. Прическа выглядит элегантно и женственно без излишней строгости.

Гладкий боб

Освежат ваш образ: лучшие прически для женщин старше 60 лет, которые носят очки

Гладкий боб

Минималистичный боб до подбородка с минимальным количеством слоев позволяет волосам не конкурировать с очками. Четкий и аккуратный силуэт подчеркивает современный стиль и акцентирует внимание на форме оправы. Достаточно выпрямить пряди утюжком для создания зеркального блеска и убрать часть волос за уши.

OBOZ.UA также предлагает женщинам советы по защите кожи от сухости.

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