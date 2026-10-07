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Лицо будет сиять изнутри: лайфхак для макияжа

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
icon 129
Лицо будет сиять изнутри: лайфхак для макияжа
Макияж. Источник: Создано с помощью ИИ

Румяна способны за несколько секунд освежить лицо, однако если нанести их слишком много, макияж может выглядеть неестественно. Визажисты предлагают технику, которая помогает этого избежать и создает эффект мягкого сияния кожи изнутри.

Речь идет о приёме Dewy Blush Sandwich, или "сэндвич с румянами". Его суть заключается в том, что кремовые румяна наносят между двумя тонкими слоями тонального средства, сообщает Myself.

Как работает техника Dewy Blush Sandwich

Популяризировала этот способ звездная визажистка Нам Во, которая работала, в частности, с Кайли Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли.

Сначала на кожу нужно нанести легкий слой тонального средства, соответствующего естественному оттенку лица. Удобнее всего использовать кушон или другую неплотную основу и распределять её спонжем.

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После этого на скулы наносят кремовые румяна и быстро растушевывают пальцами или спонжем. Важно не ждать, пока косметика полностью зафиксируется на коже: так тональное средство и румяна лучше смешаются между собой.

Сверху необходимо добавить ещё совсем немного той же тональной основы. Для этого можно воспользоваться спонжем, которым наносили первый слой.

Именно благодаря последнему этапу цвет румян становится более приглушённым и естественным. Возникает эффект, будто лёгкий румянец проступает сквозь кожу, а лицо обретает нежное сияние.

По желанию макияж можно завершить небольшим количеством румян с легким шиммером. Главное — не перегружать кожу средствами, ведь смысл этой техники именно в естественном и свежем результате.

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