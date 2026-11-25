Зимой 2026 года на смену бордовому придет сливовый маникюр. В этом темном оттенке красный сочетается с фиолетовым, поэтому новый цвет добавляет выразительности, но не выглядит слишком ярким.

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Издание myself называет сливовый лак зимним трендом после нескольких лет популярности бежевых, кремовых и коричневых оттенков. По глубине цвета сливовый близок к темно-коричневому, поэтому подойдет тем, кто хочет отойти от нейтральной палитры без резкого контраста.

Как выбрать сливовый лак

Ищите темный оттенок с заметным фиолетовым подтоном. Если в лаке преобладает красный, покрытие будет выглядеть ближе к бордовому. Если же фиолетовый слишком выразительный, исчезнет тот баланс красного и фиолетового, который отличает сливовый.

При выборе ориентируйтесь на образец покрытия, а не только на цвет во флаконе. Оцените его при дневном свете: на темном лаке так проще разглядеть подтон.

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От однотонного покрытия до френча

Самый простой вариант – покрасить всю ногтевую пластину сливовым лаком. Если хочется изменить финиш, поверх цвета можно нанести хромовую пудру: она добавит покрытию металлического блеска.

Для дизайна подойдут тонкие геометрические линии или френч в сочетании с эффектом ауры и золотыми акцентами. В Aura Nails цвет наиболее насыщенный в центре ногтя и постепенно рассеивается к краям. Этот эффект можно оставить на нескольких ногтях, а на других подчеркнуть кончики френчем.

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Какие форма и финиш подчеркнут цвет

Миндальная форма ногтей остается в тренде и хорошо подчеркивает темный оттенок. Чтобы придать ногтям такую форму, края сужают к кончику, а сам кончик закругляют.

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Для однотонного маникюра сначала нанесите базу, а затем два слоя сливового лака, чтобы получить равномерный цвет. Завершите покрытие глянцевым топом: для этого тренда издание советует блестящий финиш. В конце нанесите несколько капель масла для ухода за кутикулой.

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