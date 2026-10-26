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Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
486
Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026
Стильные прически для женщин. Источник: pexels.com/@wesleydavi

Смена модных тенденций часто побуждает экспериментировать с образом, однако есть прически, которые всегда остаются актуальными. Правильно подобранная форма способна не только придать волосам желаемый объем или текстуру, но и значительно упростить ежедневную укладку.

Осень – отличное время для обновления образа без кардинальных и рискованных перемен. Советы стилистов myself.de помогут найти оптимальное решение для любой длины и типа волос.

Многослойная стрижка

Длинные пряди без выразительного силуэта нередко выглядят лишенными объема и слишком простыми.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Многослойная стрижка. Источник: instagram.com/cwoodhair

Каскадная или многослойная техника решает эту проблему, придавая прическе динамичность, легкость и естественное движение. Главное преимущество заключается в том, что для достижения желаемого эффекта не нужно жертвовать общей длиной. Чтобы подчеркнуть отдельные пряди и создать дополнительный объем во время сушки феном, стоит использовать круглую щетку.

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Классический боб

Эта стрижка удерживает лидирующие позиции на протяжении многих лет благодаря своей элегантности и практичности.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Стрижка боб. Источник: instagram.com/ninapark

Она позволяет легко менять варианты укладки в зависимости от настроения или события: от идеально гладких прядей до игривых мягких волн. Боб легко адаптируется к любому образу жизни и форме лица. Благодаря своей универсальности он всегда выглядит аккуратно и ухоженно.

Челка-шторка

Если вы хотите обновить стиль без кардинального вмешательства в основную длину, удлиненная челка-шторка станет идеальным выбором.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Челка-шторка. Источник: instagram.com/soraya.boularas

Она гармонично сочетается с большинством причесок и мягко обрамляет лицо с обеих сторон. Большой плюс в том, что при желании изменить образ этот элемент можно легко отрастить без дискомфорта. Чтобы пряди красиво укладывались наружу, достаточно слегка подкрутить их феном.

Классическая челка

Прямая челка, доходящая до линии бровей, способна мгновенно преобразить привычную прическу и придать ей свежий вид.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Классическая челка. Источник: instagram.com/chadmaxwellhair

В отличие от челки-шторки, разделенной по бокам, она создает более четкий акцент на чертах лица. Этот элемент прекрасно дополняет как длинные волосы, так и прически средней длины или каре. Это простой способ изменить стиль без необходимости корректировать основной объем волос.

Пикси

Для тех, кто настроен на решительные перемены и любит смелые решения, проверенная временем стрижка пикси остается беспроигрышным вариантом.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Пикси. Источник: instagram.com/gitabass

Несмотря на свою долгую историю, эта короткая стрижка по-прежнему воспринимается как современная и стильная. С помощью небольшого количества текстурирующего крема или воска можно создать как элегантный гладкий образ, так и слегка небрежную укладку.

Длинный боб

Удлиненный вариант традиционного боба подойдет тем, кто ищет компромисс между короткой стрижкой и длинными прядями.

Никогда не выходят из моды: универсальные стрижки на осень 2026

Длинный боб. Источник: instagram.com/emilia_clarke

Она сохраняет все преимущества классического варианта, но оставляет больше возможностей для повседневных причесок. Вы сможете без труда собрать волосы в хвост, сделать легкие локоны или оставить их полностью прямыми. Это удобный и функциональный выбор на каждый день.

OBOZ.UA предлагает узнать об удачных прическах для лица квадратной формы.

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