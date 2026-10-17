Неожиданный цвет маникюра назвали хитом осени

Осенью традиционно растет популярность темных и насыщенных оттенков маникюра. Бордовый, шоколадный, сливовый и оливковый цвета каждый год возвращаются в модные подборки. Однако в 2026 году бьюти-эксперты обратили внимание на неожиданную альтернативу – нежно-розовый маникюр с деликатным эффектом румян.

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Такой дизайн получил название blush nails и уже стал одним из заметных трендов сезона. Его главная особенность – полупрозрачное покрытие с мягким розовым акцентом посередине ногтя. Почему этот маникюр набирает популярность и как повторить его самостоятельно, рассказываем со ссылкой на Who What Wear.

Что такое blush nails и чем он особенный

Blush nails, или маникюр с эффектом румян, – это техника оформления ногтей, при которой цвет плавно переходит от почти прозрачной основы к более выраженному розовому оттенку в центре.

В отличие от классического однотонного покрытия, такой дизайн создает эффект легкого естественного румянца. Благодаря размытым границам он выглядит нежно и изящно.

Известная мастер маникюра Джин Сун Чой, основательница бренда JinSoon, объясняет, что секрет этой техники заключается именно в многослойности. Вместо сплошного цвета используется полупрозрачная база, сквозь которую просвечивает натуральный ноготь. Сам розовый пигмент наносят локально, постепенно растушевывая его к краям. Благодаря этому создается эффект мягкого свечения.

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Подобный дизайн уже несколько лет пользуется популярностью в Южной Корее. Он напоминает маникюр в технике aura nails, однако отличается более деликатными переходами и естественной палитрой.

Почему нежно-розовый маникюр стал трендом осени 2026 года

Популярность blush nails объясняется общей тенденцией к естественности в индустрии красоты. Все больше внимания уделяется легким текстурам, полупрозрачным покрытиям и маникюру, который подчеркивает натуральную красоту ногтей.

Нежно-розовый цвет обычно ассоциируется с весной и летом, поэтому его возвращение осенью стало неожиданностью.

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По словам Джин Сун Чой, такой маникюр придает образу свежесть и не требует сложных декоративных элементов. Особенно актуально глянцевое покрытие, которое усиливает глубину оттенков.

В то же время ограничиваться только классическим розовым не обязательно. Для осеннего сезона мастер советует попробовать и другие вариации:

Персиковый – для теплого и мягкого эффекта.

– для теплого и мягкого эффекта. Лососево-розовый – для тех, кто любит деликатные, но заметные цвета.

– для тех, кто любит деликатные, но заметные цвета. Ягодный – для более выразительного осеннего маникюра.

– для более выразительного осеннего маникюра. Вишневый – для более насыщенного акцента.

– для более насыщенного акцента. Приглушенный розово-лиловый – для сдержанного и элегантного дизайна.

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Главное правило остается неизменным: цвет должен плавно растворяться в полупрозрачной основе, без четких линий и резких переходов.

Как сделать модный маникюр blush nails дома

Повторить такой дизайн можно даже без сложных инструментов. Для этого понадобятся полупрозрачный лак нейтрального цвета, розовый оттенок, небольшая губка и глянцевый топ.

Сначала на подготовленные ногти нужно нанести тонкий слой базового цвета. Лучше всего подойдут молочные, бежевые или светло-розовые покрытия, которые не скрывают полностью натуральную ногтевую пластину. Далее с помощью маленькой губки следует аккуратно перенести розовый пигмент в центральную часть ногтя. Цвет наносят легкими движениями, постепенно растушевывая его к краям. Для такого дизайна Джин Сун Чой рекомендует использовать желеобразные лаки с полупрозрачной текстурой. Они позволяют постепенно усиливать насыщенность цвета, сохраняя естественный эффект. Также можно поэкспериментировать с обычными косметическими румянами или тенями для век. Небольшое количество сухого пигмента аккуратно растушевывают на соответствующей основе, после чего закрепляют результат. Завершающий этап – нанесение прозрачного глянцевого топа. Именно блеск придает маникюру характерное сияние и делает переходы между оттенками еще более плавными.

Blush nails подойдет поклонницам минимализма, которые хотят разнообразить привычное нюдовое покрытие. Такой дизайн уместен как на коротких, так и на длинных ногтях, а благодаря возможности менять оттенки его легко адаптировать к любому сезону.

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