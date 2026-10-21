Не черную: какую тушь выбрать на осенний сезон

Осенью в макияже мы обычно переходим на более темные цвета. Коричневый, темно-красный и ягодный особенно хорошо подходят к этому времени года.

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Но в этом сезоне оттенок, который обычно выбирают в косметике для губ или ногтей, перекочевал и на ресницы. Как пишет издание Myself, неожиданной популярностью начала пользоваться бордовая тушь. Как оказалось, она смотрится на ресницах гораздо красивее и естественнее, чем можно было бы подумать.

Бордовая тушь – самый красивый тренд осеннего макияжа

Черная или коричневая тушь для ресниц — это золотой стандарт. Они выглядят очень естественно и подходят к любому макияжу. Именно поэтому мы почти не задумываемся о других вариантах. Но именно осенью 2026 года пришло время для смелого эксперимента — попробуйте тушь темного винного оттенка.

Не стоит беспокоиться, что ресницы вдруг станут ярко-красными. Бордовая тушь достаточно темная, поэтому при определенном освещении может казаться почти коричневой. Красноватый оттенок заметен, только если присмотреться повнимательнее. Именно поэтому такая тушь вполне подходит и для повседневного макияжа.

Темный винный цвет на ресницах выглядит теплее и мягче черного, но в то же время привлекает больше внимания, чем обычная коричневая тушь. Особенно хорошо он сочетается с типичными осенними цветами — коричневым, бежевым и красным.

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Кому подходит бордовая тушь

Бордовую тушь можно использовать независимо от цвета глаз. Однако особенно эффектно она смотрится с зелеными глазами: красные и зеленые оттенки создают выразительный контраст, благодаря которому цвет радужки становится более заметным.

Тёплый красноватый тон также гармонично сочетается с карими и ореховыми глазами. А вот с голубыми и серыми глазами она создает необычный контраст, который помогает сделать макияж более интересным. Поэтому, каким бы ни был ваш цветотип, попробовать этот оттенок туши всё равно стоит.

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Как носить бордовую тушь в повседневной жизни

Если вы привыкли носить чёрную тушь, то для эксперимента с бордовой начните с более сдержанных оттенков остальной косметики для глаз. Так бордовый оттенок на ресницах не будет казаться слишком ярким, а к новому образу будет проще привыкнуть.

В то же время бордовая тушь великолепно смотрится в сочетании с карандашом того же цвета. Достаточно нанести его вдоль верхней линии роста ресниц и слегка растушевать. Благодаря схожим оттенкам макияж сразу становится выразительнее, хотя для этого не нужно прилагать много усилий. Особенно красиво такое сочетание смотрится осенью.

Если хочется более нежного эффекта, бордовую тушь можно дополнить коричневым карандашом. А для более насыщенного образа подойдут тени коричневого, золотистого или бронзового оттенка.

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