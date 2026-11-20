Самые популярные прически на зиму 2027 года: они станут главными трендами в Instagram и TikTok
Зимой 2027 года в Instagram и TikTok, по прогнозу стилистов, будут доминировать мягкий боб, длинные слои у лица и шег с легкой челкой. Среди укладок на первый план выйдут объемная укладка феном, собранные волосы в стиле романтических комедий, низкие хвосты и пучки. В окрашивании будут преобладать теплые оттенки.
Издание Who What Wear собрало 12 прогнозов парикмахеров и колористов на сезон 2026/2027. Самый простой способ обновить привычную укладку – дополнить ее шелковой лентой, декоративной шпилькой или крабиком.
Современный боб
Мягкий текстурный боб до подбородка или чуть ниже отличается легким движением и непринужденной формой. Эксперты называют его одним из трендов зимы 2026/2027.
Длинные слои у лица
Длинные слои мягко обрамляют лицо, придают волосам подвижность и объем, сохраняя длину. Одно из преимуществ прически – она сохраняет форму под шапкой.
Мягкий шег
Мягкий шег сочетает плавные слои, естественную текстуру и легкую челку. Стрижка не требует сложной укладки.
Объемная укладка
Объем у корней и четко оформленные кончики создают подвижную укладку. Эта прическа визуально делает густыми даже тонкие волосы.
Собранные волосы
Волосы собирают, оставляя несколько свободных прядей у лица. Эксперты советуют сочетать такую укладку с шарфом, ободком или пальто с высоким воротником.
Низкие хвосты и пучки
Низкий хвост или пучок собирают у затылка. Прямой пробор или несколько свободных прядей меняют настроение укладки.
Какие цвета волос будут в тренде
Бархатный шоколад
Глубокие шоколадные оттенки и цвет эспрессо приходят на смену более холодным тонам. По словам экспертов, такие цвета придают темным волосам блеск и визуальную глубину.
Античный блонд
Медовые, золотисто-бежевые и сливочные оттенки создают эффект слегка выгоревших на солнце волос и подходят к пышной укладке в стиле 1970-х.
Красные оттенки
Глубокие ягодные и винные оттенки выразительнее всего смотрятся на гладких, блестящих волосах.
Аксессуары для волос
Шелковые ленты и платки
Ленту можно завязать бантом на низком хвосте, а платок – вплести в косу или повязать вокруг пучка. Эти аксессуары будут дополнять повседневные прически всю зиму.
Декоративные шпильки и зажимы
Лаконичные шпильки и зажимы с камешками советуют сочетать с глубоким боковым пробором. Аксессуар удерживает волосы как можно дальше от лица и становится акцентом в укладке.
Крабики с выразительной отделкой
Привычный черный крабик уступает моделям с черепаховым узором, полированным ацетатом или металлическим блеском. Ими удобно быстро собрать волосы, сохранив непринужденную форму прически.
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