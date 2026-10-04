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Самый эффектный макияж осени: как максимально выделить глаза

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 774
Самый эффектный макияж осени: как максимально выделить глаза
Макияж в стиле eye maxxing цвета бургунди — главный тренд сезона. Источник: Создано с помощью ИИ

Цвет, которым модницы то и дело восхищаются с наступлением осени, — это бордовый. И осенью 2026 года он очень интересно проявляется в макияже.

В этом сезоне в трендах — выделение глаз в стиле eye maxxing, причем именно с помощью косметики цвета бургунди. Издание Interia Kobieta рассказало, как выполнить его правильно.

Как сделать eye maxxing в оттенках бордо

Eye maxxing — это популярный сейчас в соцсетях бьюти-тренд, главная цель которого — максимально подчеркнуть естественный цвет и форму глаз. Его суть заключается в сочетании косметики для глаз похожих или одинаковых оттенков, которые благодаря контрасту или гармонии делают радужную оболочку визуально более насыщенной и выразительной.

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Этой осенью настоящим хитом стал именно бургундский eye maxxing, который основан на использовании подводки, туши или карандаша в этом роскошном винном оттенке. Больше всего он подходит обладательницам зеленых и карих глаз. Однако при умелом подборе пигмента подойдет любому.

Как добиться эффекта "eye maxxing"

Основа этого тренда — создание своеобразного цветного кокона вокруг радужки для максимального контраста. Например, нужно прокрасить верхнюю и нижнюю слизистую (водную линию) и закрасить пространство между ресницами. Но вместо чёрных или коричневых продуктов попробуйте разные оттенки бордового — их сейчас в избытке в осенних коллекциях различных брендов, в том числе бюджетных.

Любите рисовать стрелки? Обязательно поищите подводку винного цвета. И не забудьте о туши. Она тоже должна быть цветной и сочетаться по тону с остальной косметикой.

Как подобрать оттенок бордового под свой цветотип

Поскольку бордо — это цвет из красной гаммы, неправильно подобранный оттенок может сделать ваш взгляд тяжёлым и болезненным. Поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте свой естественный цветотип.

  • Девушкам со светлой кожей и холодным цветотипом (лето/зима) подходят глубокие сливово-вишневые и баклажанные оттенки с синим подтоном, которые подчеркивают фарфоровую гладкость кожи и делают белки глаз визуально белее.
  • Обладательницам тёплого цветотипа (весна/осень) лучше выбирать оттенки бордо, марсала, тёплый терракотово-винный или цвет спелой черешни — такие оттенки идеально раскрывают золотистые искорки в карих и зеленых глазах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных цветовых комбинациях в макияже осени 2026 года.

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