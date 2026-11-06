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На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж "кошачий глаз" снова стал трендом

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж "кошачий глаз" снова стал трендом
Трендовый макияж глаз. Источник: unsplash.com/@aynur_aydin

Макияж "кошачий глаз" снова оказался среди актуальных бьюти-трендов, однако в этом сезоне он выглядит несколько иначе. Вместо выразительных графичных стрелок в центре внимания оказались плавные линии, мягкие оттенки и естественные переходы.

Такой подход позволяет визуально удлинить глаза и слегка приподнять взгляд без чрезмерно заметного макияжа. Как объяснили эксперты ELLE, главная особенность обновленной техники заключается в том, что она адаптируется к индивидуальной форме глаз.

Каким стал современный макияж "кошачий глаз"

Классические стрелки с острыми кончиками постепенно уступают место более растушеванному и непринужденному варианту. Контур остается удлиненным и направленным вверх, однако его края тщательно растушевывают, чтобы подводка не выглядела отдельной четкой линией. Благодаря этому макияж кажется легче, а глаза сохраняют выразительность и визуально приподнимаются.

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На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж ''кошачий глаз'' снова стал трендом

Более мягкий вариант макияжа кошачий глаз стал новым трендом

Среди актуальных разновидностей выделяют растушеванный "кошачий глаз" и так называемую ghost wing – почти незаметную стрелку, созданную с помощью теней. Для нее используют приглушенные коричневые, шоколадные и серо-бежевые оттенки вместо традиционного черного. Пигмент наносят так, чтобы он плавно сливался с линией роста ресниц, а нужная форма создавалась благодаря игре света и тени.

Важной чертой тренда стал отказ от универсального подхода к макияжу. Технику предлагают подбирать с учетом особенностей глаз, в частности их формы и строения век. Например, для нависшего века необязательно копировать классическую стрелку: лучше создать собственный контур, который подчеркнет природные достоинства внешности.

Как сделать модный макияж дома

  1. Для создания мягкого "кошачьего глаза" понадобится кремовый карандаш коричневого цвета. Его нужно нанести максимально близко к верхней линии роста ресниц, сосредоточив основное количество средства на внешней трети века.
  2. Затем небольшой скошенной кистью линию следует осторожно растушевать по направлению к внешнему уголку глаза и немного вверх.
  3. Внутреннюю часть века лучше оставить почти без подводки, чтобы макияж выглядел естественно.
  4. Завершающий штрих – тушь, которая разделяет ресницы и приподнимает их. Особое внимание стоит уделить внешним уголкам, ведь именно там дополнительное подкручивание помогает усилить эффект вытянутого взгляда.
На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж ''кошачий глаз'' снова стал трендом

Кошачьи глаза: как сделать трендовый макияж. Источник: youtube.com/@Hindash

На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж ''кошачий глаз'' снова стал трендом

Как сделать кошачьи глаза. Источник: youtube.com/@Hindash

На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж ''кошачий глаз'' снова стал трендом

Трендовый макияж "кошачий глаз". Источник: youtube.com/@Hindash

На удивление мягкий и непринужденный: обновленный макияж ''кошачий глаз'' снова стал трендом

Кошачий глаз, макияж. Источник: youtube.com/@Hindash

Если хочется сделать макияж еще деликатнее, вместо карандаша можно использовать матовые серо-коричневые или мягкие коричневые тени. Их наносят тонкой скошенной кистью, создавая едва заметный контур без четких границ.

OBOZ.UA предлагает узнать, как с помощью макияжа скрыть глубокие носогубные складки.

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