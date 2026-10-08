На заметку женщинам 50+: какие цвета маникюра сделают руки моложе

В уходе за собой мы уделяем основное внимание лицу. Между тем руки продолжают выдавать наш возраст, особенно если неправильно подобрать цвет лака для маникюра.

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Чтобы замедлить старение кожи рук, нужно регулярно наносить увлажняющий крем и не забывать о защите от солнца. А еще — разумно подходить к маникюру. Издание Real Simple обратилось к мастерам, и те назвали 9 оттенков и техник, которые дают наибольший омолаживающий эффект.

Молочно-белый

Этот оттенок, вдохновленный ванильным молочным коктейлем, прекрасно освежает вид рук. Полупрозрачный белый — это всегда свежий, чистый и классический выбор. Благодаря лёгкости покрытия через него слегка просвечивает натуральный ноготь, но при этом лак скрывает все неровности и дефекты, придавая рукам ухоженный и молодой вид.

Желейный розовый

Подобным образом работает и бледно-розовый желеобразный оттенок, который имеет полупрозрачное покрытие, но при этом придает покрытию теплый тон. Этот цвет создает эффект здоровых и сияющих ногтей. Кроме того, его можно наносить в несколько слоев для более плотного покрытия, чтобы скрыть любые недостатки ногтевой пластины.

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Классический красный

Классический насыщенный красный остается популярным на протяжении десятилетий не просто так: он подходит абсолютно всем. Яркий вишневый или красный с холодным подтоном — это всегда беспроигрышный выбор. Красные оттенки всегда остаются вне времени: яркий цвет сразу привлекает внимание именно к ногтям, а не к коже рук.

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Микрофренч

Французский маникюр не теряет своей популярности, однако сегодня стоит отдать предпочтение именно микрофренчу, для которого рисуют очень тонкую белую линию на самом кончике. Такой тонкий микрофренч идеально отвлекает внимание от коротких ногтей и визуально удлиняет ногтевое ложе.

Клубнично-розовый

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Для более смелого образа стоит вдохновиться сочным видом спелой клубники. Это свежий, яркий и слегка тёплый оттенок. Он не слишком детский и не неоновый, но обладает выразительной энергией и достаточно красного подтона, чтобы выглядеть игриво и привлекательно на коже практически любого цвета. Такой насыщенный лак способен осветлить тусклую кожу и создать эффект более гладкого и ровного тона.

Сапфирово-синий

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Если вы не любите нейтральные тона, обратите внимание на насыщенные оттенки драгоценных камней, такие как сапфирово-синий. Этот смелый цвет создает выразительный контраст, который привлекает внимание именно к маникюру, а не к возрастным изменениям кожи. К тому же это довольно неожиданный выбор для любого возраста, который подсознательно воспринимается как очень свежий и современный.

Мягкий коралловый

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Коралловые и персиково-розовые оттенки — это жизнерадостные теплые цвета, которые станут отличным выбором для визуального омоложения рук. Такие оттенки придают коже тепло и легкий эффект загара, возвращая ей сияние. Они также помогают визуально сгладить недостатки, делая руки более здоровыми, яркими и полными энергии.

Изумрудно-зеленый

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Еще один цвет из палитры драгоценных камней, который делает руки моложе, — это изумрудно-зеленый. Этот насыщенный оттенок обладает особым свойством сиять даже без использования блесток благодаря своей глубине и игре света. Такая выразительность придает образу современность и динамичность, сохраняя общий вид стильным и молодым.

Полупрозрачный хром

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Поддержать современные тренды можно, нанеся хромированное покрытие поверх нейтральных оттенков — персикового, кремового или нюдового. Это дает нежный перламутровый финиш с легким переливом. Такой эффект смягчает общий вид маникюра, скрывает неровности и текстуру ногтя, а мягкое сияние привлекает внимание непосредственно к самим ногтям.

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