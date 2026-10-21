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На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
459
На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду
Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Украинский модельер Андре Тан объяснил, на каких элементах гардероба не стоит экономить, а какие покупки не требуют больших затрат. Он советует вкладывать деньги в вещи, которые прослужат годами, будут хорошо сидеть по фигуре и останутся актуальными независимо от сезонных трендов.

Своими правилами распределения бюджета модельер поделился в Instagram. По его словам, даже дорогая одежда не всегда оправдывает затраты, если она неудобная или быстро теряет актуальность. Зато удачно подобранные базовые вещи могут стать основой гардероба на много лет.

1. Обувь

Дизайнер советует выделять больше денег на обувь, ведь ее носят каждый день. При выборе он рекомендует ориентироваться на комфорт, а не на рекламу или популярность бренда.

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На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Дизайнер советует выделять больше денег на обувь. Источник: Unsplash

2. Верхняя одежда

На пальто, куртках и другой верхней одежде Тан также не советует экономить. Главное, чтобы вещь была из качественной ткани, имела удачный крой и хорошо сидела по фигуре. По словам модельера, такая одежда может прослужить пять, а то и десять лет.

На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

На пальто, куртках и другой верхней одежде Тан не советует экономить. Источник: Getty

3. Профессиональная подгонка одежды

Тан готов платить мастеру за то, чтобы вещи идеально сидели по фигуре. По его мнению, удачная посадка важнее дорогого логотипа, ведь даже недорогая одежда может выглядеть прекрасно, если ее правильно подогнать.

4. Хорошая сумка

Дизайнер не жалеет денег на сумки, однако предпочитает лаконичные модели. Он советует выбирать аксессуары, которые не потеряют актуальности через сезон и подойдут к разным образам.

На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Дизайнер не жалеет денег на сумки. Источник: instagram.com/andre_tan_official

5. Качественный трикотаж

Еще одна вещь, на которой Тан не советует экономить, – свитеры и кардиганы из качественной ткани. Важно, чтобы материал был приятным к телу, а одежда не теряла форму после нескольких выходов. Такую покупку модельер считает удачной инвестицией.

На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Еще одна вещь, на которой Тан не советует экономить, – свитеры и кардиганы из качественной ткани. Источник: instagram.com/andre_tan_official

На чем можно сэкономить

Андре Тан убежден: не все вещи в гардеробе должны быть дорогими. Например, обычные футболки можно покупать в более доступном ценовом сегменте, если они хорошо сидят и не теряют форму.

На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Обычные футболки можно покупать в более доступном ценовом сегменте. Источник: Instagram / @sirinhaban

Также модельер советует не тратить много денег на трендовые вещи, ведь они могут быстро выйти из моды. По такому же принципу он выбирает аксессуары, необходимые для конкретного образа: если вещь будет использоваться лишь изредка, переплачивать за нее нет смысла.

Сэкономить можно и на домашней одежде. По мнению Тана, главное, чтобы она была удобной, приятной к телу и выдерживала регулярную стирку.

На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Экономить можно и на домашней одежде. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан назвал 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба.

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