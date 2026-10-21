На эти 5 вещей никогда не нужно жалеть денег: Андре Тан дал советы, как правильно тратить бюджет на одежду

Украинский модельер Андре Тан объяснил, на каких элементах гардероба не стоит экономить, а какие покупки не требуют больших затрат. Он советует вкладывать деньги в вещи, которые прослужат годами, будут хорошо сидеть по фигуре и останутся актуальными независимо от сезонных трендов.

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Своими правилами распределения бюджета модельер поделился в Instagram. По его словам, даже дорогая одежда не всегда оправдывает затраты, если она неудобная или быстро теряет актуальность. Зато удачно подобранные базовые вещи могут стать основой гардероба на много лет.

1. Обувь

Дизайнер советует выделять больше денег на обувь, ведь ее носят каждый день. При выборе он рекомендует ориентироваться на комфорт, а не на рекламу или популярность бренда.

2. Верхняя одежда

На пальто, куртках и другой верхней одежде Тан также не советует экономить. Главное, чтобы вещь была из качественной ткани, имела удачный крой и хорошо сидела по фигуре. По словам модельера, такая одежда может прослужить пять, а то и десять лет.

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3. Профессиональная подгонка одежды

Тан готов платить мастеру за то, чтобы вещи идеально сидели по фигуре. По его мнению, удачная посадка важнее дорогого логотипа, ведь даже недорогая одежда может выглядеть прекрасно, если ее правильно подогнать.

4. Хорошая сумка

Дизайнер не жалеет денег на сумки, однако предпочитает лаконичные модели. Он советует выбирать аксессуары, которые не потеряют актуальности через сезон и подойдут к разным образам.

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5. Качественный трикотаж

Еще одна вещь, на которой Тан не советует экономить, – свитеры и кардиганы из качественной ткани. Важно, чтобы материал был приятным к телу, а одежда не теряла форму после нескольких выходов. Такую покупку модельер считает удачной инвестицией.

На чем можно сэкономить

Андре Тан убежден: не все вещи в гардеробе должны быть дорогими. Например, обычные футболки можно покупать в более доступном ценовом сегменте, если они хорошо сидят и не теряют форму.

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Также модельер советует не тратить много денег на трендовые вещи, ведь они могут быстро выйти из моды. По такому же принципу он выбирает аксессуары, необходимые для конкретного образа: если вещь будет использоваться лишь изредка, переплачивать за нее нет смысла.

Сэкономить можно и на домашней одежде. По мнению Тана, главное, чтобы она была удобной, приятной к телу и выдерживала регулярную стирку.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан назвал 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба.