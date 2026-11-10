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Мгновенно освежит лицо: способ нанесения румян, который изменит ваш макияж

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Мгновенно освежит лицо: способ нанесения румян, который изменит ваш макияж
Как правильно наносить румяна. Источник: lookstudio/Magnific

Правильное использование косметических средств способно визуально омолодить лицо и придать коже здоровое сияние за считанные минуты. Популярный в TikTok лайфхак под названием "Circle Blush" переворачивает привычные представления о классической технике макияжа.

Вместо того чтобы ограничиваться только скулами, бьюти-энтузиасты предлагают мягко объединять щеки, глаза и виски в единую цветовую зону. Этот простой подход не только экономит драгоценное время во время утренних сборов, но и гарантирует максимально естественный и свежий результат.

Техника выполнения "Circle Blush" и основные преимущества

Секрет популярности этой техники заключается в ее доступности, ведь для создания эффектного образа не нужно покупать специальные средства или обладать профессиональными навыками. Процесс начинается с того, что на пушистую кисть набирают небольшое количество продукта и обязательно стряхивают излишки. Затем румяна наносят круговыми движениями, начиная от щек и плавно продвигаясь вверх к височной области и зоне под глазами.

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Мгновенно освежит лицо: способ нанесения румян, который изменит ваш макияж

Способ кругового нанесения румян. Источник: Скриншот с tiktok.com/@themegnickerson

Главное правило для достижения идеального результата – тщательно и мягко растушевать все границы и переходы. Благодаря этому цвет ложится невесомой вуалью, предотвращая появление четких пятен или эффекта маски.

Дополнительное преимущество такого кругового нанесения заключается в том, что пигмент естественным образом попадает на веки, создавая гармоничное полупрозрачное затенение. Однако прежде чем наносить косметику непосредственно на подвижное веко, убедитесь, что производитель подтверждает безопасность средства для чувствительной кожи вокруг глаз.

Выбор оттенков, текстур и правила растушевки

Поскольку этот способ предполагает покрытие большей площади лица, специалисты советуют выбирать продукты, позволяющие постепенно наслаивать цвет. Для создания максимально свежего девичьего образа идеально подойдут персиковые или классические розовые тона, тогда как ягодные и сиреневые оттенки добавят макияжу глубины и выразительности. Выбор текстуры зависит от личных предпочтений: пудровые средства легче распределять большой кистью, а кремовые варианты подарят коже сочный влажный финиш.

Мгновенно освежит лицо: способ нанесения румян, который изменит ваш макияж

Как наносить румяна, чтобы выглядеть свежо. Источник: instagram.com/brittsully

Независимо от выбранной формулы, главный совет заключается в умеренности на каждом этапе нанесения. Всегда лучше начинать с минимального количества пигмента, ведь добавить насыщенности гораздо проще, чем убирать излишки с лица. Благодаря плавной градации цвета лицо сразу приобретает отдохнувший вид, словно после полноценного сна или прогулки на свежем воздухе. Именно этот эффект непринужденной красоты сделал лайфхак главным бьюти-хитом сезона.

OBOZ.UA предлагает узнать, как с помощью хайлайтера замаскировать темные круги под глазами.

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