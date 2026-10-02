Модные сочетания этой осени: 4 образа, которые сделают вас звездой
Осень — идеальный сезон для модных экспериментов. Именно в это время в гардеробе появляется больше фактур, слоев, верхней одежды и разнообразной обуви, а значит — больше возможностей создавать интересные образы.
Стилисты советуют не бояться сочетать вещи, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Myself собрало четыре модных сочетания, которые особенно удачно смотрятся осенью.
Женственность + маскулинность
Один из самых эффектных приёмов — сочетание женственных вещей с более строгими или "мужскими" элементами.
Например, легкую юбку можно носить с оверсайз-пиджаком, рубашкой или даже галстуком. Хорошо смотрятся и костюмные брюки с облегающим топом, а также лоферы с платьем.
Секрет такого образа — в контрасте. Нежные и строгие вещи уравновешивают друг друга, благодаря чему комплект выглядит интересно, но не перегруженно.
Дэним + кожа
Еще один удачный осенний прием — сочетание разных материалов. Джинсовая ткань создает непринужденную, повседневную атмосферу, а кожа придает образу выразительность.
Можно сочетать:
- джинсы с кожаным топом;
- джинсовую куртку с кожаной юбкой;
- джинсовую юбку с массивными кожаными ботинками.
Если пока не хочется слишком смелых экспериментов, начать можно с аксессуаров. Например, к кожаному верху добавить жемчужные серьги или браслет – это тоже создаст интересный контраст.
Гламур + повседневность
Блестки, пайетки, металлик и сатин давно перестали быть исключительно вечерними материалами. Их вполне можно вписать в дневной образ, если сбалансировать более простыми вещами.
Например, юбку с пайетками можно носить со свитером и кроссовками, а металлизированный топ — с базовыми джинсами и пальто.
Уют + эффектность
Осенние образы не обязательно должны быть либо практичными, либо праздничными. Эти два настроения легко совместить.
Мягкий кардиган или объемный свитер хорошо сочетаются с атласной юбкой, пайетками или металлизированными тканями.
Добавьте кроссовки или грубые ботинки — и образ станет более непринуждённым. Такой контраст особенно хорошо смотрится осенью, когда хочется тепла, но в то же время не хочется отказываться от ярких вещей.
Как правильно сочетать разные стили
Чтобы образ не выглядел хаотично, стилисты советуют придерживаться нескольких простых правил.
- Лучше всего создавать только один яркий стилевой контраст за раз. Если в образе уже есть атласная юбка со свитером, остальные вещи могут быть максимально простыми.
- Также полезно повторять один и тот же цвет в разных деталях — например, в обуви и сумке. Это помогает "скомпоновать" образ.
- Еще один простой приём — игра с фактурами. Кожа с денимом, трикотаж с атласом, хлопок с пайетками выглядят особенно эффектно именно благодаря разнице материалов.
- И не стоит недооценивать обувь: иногда именно кроссовки к элегантной юбке или массивные ботинки к легкому платью делают весь образ современным.
Главное правило — носить только то, в чём комфортно. Если сочетание кажется слишком смелым, начать можно с небольшой детали: обуви, сумки или аксессуара.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета будут в моде этой осенью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!