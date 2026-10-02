Модные сочетания этой осени: 4 образа, которые сделают вас звездой

Осень — идеальный сезон для модных экспериментов. Именно в это время в гардеробе появляется больше фактур, слоев, верхней одежды и разнообразной обуви, а значит — больше возможностей создавать интересные образы.

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Стилисты советуют не бояться сочетать вещи, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Myself собрало четыре модных сочетания, которые особенно удачно смотрятся осенью.

Женственность + маскулинность

Один из самых эффектных приёмов — сочетание женственных вещей с более строгими или "мужскими" элементами.

Например, легкую юбку можно носить с оверсайз-пиджаком, рубашкой или даже галстуком. Хорошо смотрятся и костюмные брюки с облегающим топом, а также лоферы с платьем.

Секрет такого образа — в контрасте. Нежные и строгие вещи уравновешивают друг друга, благодаря чему комплект выглядит интересно, но не перегруженно.

Дэним + кожа

Еще один удачный осенний прием — сочетание разных материалов. Джинсовая ткань создает непринужденную, повседневную атмосферу, а кожа придает образу выразительность.

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Можно сочетать:

джинсы с кожаным топом;

джинсовую куртку с кожаной юбкой;

джинсовую юбку с массивными кожаными ботинками.

Если пока не хочется слишком смелых экспериментов, начать можно с аксессуаров. Например, к кожаному верху добавить жемчужные серьги или браслет – это тоже создаст интересный контраст.

Гламур + повседневность

Главные истории дня

Блестки, пайетки, металлик и сатин давно перестали быть исключительно вечерними материалами. Их вполне можно вписать в дневной образ, если сбалансировать более простыми вещами.

Например, юбку с пайетками можно носить со свитером и кроссовками, а металлизированный топ — с базовыми джинсами и пальто.

Уют + эффектность

Осенние образы не обязательно должны быть либо практичными, либо праздничными. Эти два настроения легко совместить.

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Мягкий кардиган или объемный свитер хорошо сочетаются с атласной юбкой, пайетками или металлизированными тканями.

Добавьте кроссовки или грубые ботинки — и образ станет более непринуждённым. Такой контраст особенно хорошо смотрится осенью, когда хочется тепла, но в то же время не хочется отказываться от ярких вещей.

Как правильно сочетать разные стили

Чтобы образ не выглядел хаотично, стилисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

Лучше всего создавать только один яркий стилевой контраст за раз. Если в образе уже есть атласная юбка со свитером, остальные вещи могут быть максимально простыми.

Также полезно повторять один и тот же цвет в разных деталях — например, в обуви и сумке. Это помогает "скомпоновать" образ.

Еще один простой приём — игра с фактурами. Кожа с денимом, трикотаж с атласом, хлопок с пайетками выглядят особенно эффектно именно благодаря разнице материалов.

И не стоит недооценивать обувь: иногда именно кроссовки к элегантной юбке или массивные ботинки к легкому платью делают весь образ современным.

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Главное правило — носить только то, в чём комфортно. Если сочетание кажется слишком смелым, начать можно с небольшой детали: обуви, сумки или аксессуара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета будут в моде этой осенью.

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