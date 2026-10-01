Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре

Эксперты в области моды назвали джинсы, которые могут удачно смотреться на разных типах фигуры. В 2026 году особое внимание привлек крой "стовпайп" (stovepipe) – он сочетает в себе высокую посадку и прямые штанины, но чуть более узкие, чем классические прямые.

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Благодаря такому крою силуэт становится визуально вытянутым и в то же время не искажает естественные формы. Об универсальности такого денима пишет Who What Wear.

По словам источника, главная особенность этой модели – крой, который не обтягивает ноги, как скинни, но в то же время не создает излишнего объема. Прямая штанина формирует четкую вертикаль, а высокая талия подчеркивает талию.

При этом слегка заметное сужение делает джинсы более изящными, чем классические прямые модели.

Такой фасон также легко адаптировать под разные образы. Джинсы можно носить с объемным свитером и кроссовками или сочетать с приталенным верхом, балетками или туфлями на каблуке. Кожаная куртка, базовая футболка или рубашка также хорошо дополняют такой силуэт.

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В частности, эти джинсы имеют лаконичный дизайн, поэтому внимание остается именно на посадке и форме. А выбор цвета не имеет значения. Удачным выбором будут и светло-голубые, и серые, и черные.

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