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Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре
Эксперты по моде нашли идеальные джинсы

Эксперты в области моды назвали джинсы, которые могут удачно смотреться на разных типах фигуры. В 2026 году особое внимание привлек крой "стовпайп" (stovepipe) – он сочетает в себе высокую посадку и прямые штанины, но чуть более узкие, чем классические прямые.

Благодаря такому крою силуэт становится визуально вытянутым и в то же время не искажает естественные формы. Об универсальности такого денима пишет Who What Wear.

Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре

У 2026 році особливу увагу привернув крій "стовпайп"

Источник: Instagram/nlmarilyn

По словам источника, главная особенность этой модели – крой, который не обтягивает ноги, как скинни, но в то же время не создает излишнего объема. Прямая штанина формирует четкую вертикаль, а высокая талия подчеркивает талию.

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При этом слегка заметное сужение делает джинсы более изящными, чем классические прямые модели.

Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре

Пряма штанина формує чітку вертикаль, а висока талія підкреслює талію.

Источник: Instagram/marinaavraam

Такой фасон также легко адаптировать под разные образы. Джинсы можно носить с объемным свитером и кроссовками или сочетать с приталенным верхом, балетками или туфлями на каблуке. Кожаная куртка, базовая футболка или рубашка также хорошо дополняют такой силуэт.

В частности, эти джинсы имеют лаконичный дизайн, поэтому внимание остается именно на посадке и форме. А выбор цвета не имеет значения. Удачным выбором будут и светло-голубые, и серые, и черные.

Модные эксперты нашли идеальные джинсы, которые подходят любой фигуре

Такий фасон також легко адаптувати під різні образи

Источник: Instagram/florriealexander

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