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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026: благоприятные даты

Елена БылимЕлена Былим
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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026: благоприятные даты
Когда нельзя стричь волосы в ноябре. Источник: prostooleh/Magnific

С наступлением похолодания, ветров и отопительного сезона волосы становятся сухими, ломкими и требуют особого внимания. Осенний уход требует взвешенного подхода не только к выбору косметических средств, но и к выбору времени для любых процедур.

Обновление формы, смена оттенка или глубокое восстановление будут значительно эффективнее, если учитывать влияние лунных циклов. Ознакомьтесь с советами лунного календаря на ноябрь 2026 года, чтобы правильно запланировать визит к мастеру и избежать неприятных сюрпризов.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Правильная ориентация в фазах ночного светила поможет лучше понять природные ритмы и подобрать оптимальное время для процедур:

  • Убывающая Луна: 1-8 ноября и 25-30 ноября.
  • Новолуние: 9 ноября.
  • Растущая Луна: 10-23 ноября.
  • Полнолуние: 24 ноября.
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Неблагоприятные периоды ноября для стрижки

В определенные дни месяца волосам лучше дать покой или ограничиться лишь мягким домашним уходом:

  • 6-9 ноября (конец убывающей Луны и новолуние): период завершения лунного цикла считается неблагоприятным для радикальных перемен. Результат новой стрижки или окрашивания может разочаровать, а общее состояние прядей – ухудшиться. Вместо экспериментов уделите время питательным маскам.
  • 24 ноября (полнолуние): Пиковая энергетика этого дня отличается нестабильностью. Кардинальное изменение длины, сложные техники окрашивания или процедуры вроде кератинового выпрямления несут риск для здоровья локонов.
  • 25-30 ноября (убывающая Луна): После полнолуния рост волос замедляется, поэтому сложное осветление или изменение формы прически могут оказаться неудачными. В эти дни лучше ограничиться обычным подравниванием кончиков или восстанавливающим салонным уходом.

Лучшие дни для обновления прически и окрашивания

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026: благоприятные даты

Когда можно и нельзя стричься в ноябре. Источник: magnific

Тем, кто хочет получить максимальный эффект от beauty-процедур, стоит обратить внимание на такие даты:

  • 1-3 ноября: Удачное время для аккуратного поддержания формы прически. Подравнивание кончиков и процедуры для гладкости и блеска придадут волосам ухоженный вид без резких изменений.
  • 10-13 ноября: Начало растущей Луны стимулирует активное восстановление. Это отличные дни, чтобы попробовать новую стрижку, сделать челку или освежить цвет тонированием в естественных оттенках.
  • 14-18 ноября: Идеальный период для работы с тоном локонов. Можно обновлять блонд, добавлять глубину темным оттенкам, создавать светлые акценты у лица и проводить процедуры для интенсивного увлажнения.
  • 19-23 ноября: Самое благоприятное время для смелых преображений. Стрижка в этот период способствует здоровому и быстрому росту волос, а также отлично подходят кератиновые процедуры и сложные техники окрашивания.

OBOZ.UA предлагает узнать, как часто подстригать волосы, чтобы они были здоровыми.

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