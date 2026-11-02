Почти не требует укладки: идеальная осенняя стрижка для коротких волос

Осенью популярность набирают стрижки, не требующие сложной ежедневной укладки. Один из таких вариантов – Dad Bob, удлиненная версия классического боба с естественным и слегка небрежным видом.

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Как пишет Myself, главное преимущество этой прически заключается в ее универсальности и простоте ухода. Стрижка подходит для разных типов волос и позволяет экспериментировать с укладкой.

Что такое Dad Bob

Dad Bob – это удлиненный боб, длина которого обычно варьируется от подбородка до ключиц. В отличие от классического короткого боба, он выглядит менее строго и напоминает стрижку, которая уже немного отросла.

Название прически переводится как "папин боб" и отсылает к непринужденному стилю, который не требует много времени перед зеркалом. Волосы могут свободно спадать на плечи, иметь естественные волны или быть идеально прямыми.

Особенность Dad Bob заключается в том, что волосы остаются достаточно длинными, чтобы их можно было собрать в небольшой хвост или заколоть. Это делает стрижку практичнее ультракоротких вариантов боба.

Кому подходит такая стрижка

Dad Bob можно адаптировать к разным формам лица и структуре волос. На прямых волосах он создает аккуратный силуэт, а на волнистых – подчеркивает естественный объем и текстуру.

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Обладательницам тонких волос мастер может предложить ровный срез, который визуально добавляет густоты. Если же волосы густые, правильно подобранная форма поможет сделать прическу более легкой и подвижной.

Как укладывать Dad Bob

Для повседневного образа достаточно высушить волосы феном или дать им высохнуть естественным способом, если их структура позволяет сохранить желаемую форму.

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Чтобы получить элегантную прическу в стиле 90-х, кончики волос можно подкрутить внутрь с помощью круглой щетки и фена. Несколько капель масла для волос помогут придать прядям блеск.

Если волосы от природы волнистые, стоит воспользоваться текстурирующим спреем или кремом для формирования локонов. Такие средства подчеркнут естественные волны и создадут эффект легкой небрежности.

Для более выразительных локонов можно использовать плойку, предварительно нанеся термозащиту.

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