С возрастом меняются не только черты лица, но и состояние губ, оттенок кожи и естественный контраст между ними. Поэтому помада, которая раньше выглядела прекрасно, со временем может казаться слишком темной, тяжелой или, наоборот, почти незаметной.

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Визажисты kobieta.interia.pl советуют женщинам старше 60 лет не отказываться от насыщенных цветов, а лишь пересмотреть их тональность и яркость. Есть пять удачных цветовых замен, которые помогут визуально освежить лицо и подчеркнуть естественную красоту.

Темно-коричневую помаду замените на розово-бежевую

Глубокие холодные коричневые оттенки не всегда хорошо смотрятся на зрелой коже, особенно если губы стали тоньше, а цвет лица – светлее. Такая помада создает сильный контраст и может визуально уменьшать губы, делая черты лица более строгими.

Лучшей альтернативой станет розово-бежевый, карамельно-розовый или нежный нюдовый оттенок с персиковым подтоном.

Важно, чтобы помада не была светлее естественного цвета губ. Такие оттенки деликатно подчеркивают их форму, не перетягивая на себя все внимание. Они одинаково хорошо подходят как для повседневного макияжа, так и для элегантных образов.

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Темную сливовую и бордовую помаду замените на малиновую

Насыщенные фиолетовые, сливовые и почти черные бордовые оттенки могут эффектно смотреться в вечернем макияже. Однако при дневном освещении они иногда делают черты лица слишком резкими и визуально добавляют образу строгости.

Вместо них можно попробовать приглушенный малиновый, вишнево-розовый или полупрозрачный красный оттенок.

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Малиновый цвет придает губам выразительность, но не создает тяжелого цветового акцента. Особенно гармонично такие оттенки могут смотреться на женщинах с холодным подтоном кожи и седыми волосами.

При этом любительницам бордовой помады не обязательно полностью отказываться от любимого цвета. Достаточно наносить ее более тонким слоем или выбирать более прозрачные и сияющие текстуры.

Замените почти белый нюдовый цвет на розовый нюд

Очень светлые бежевые помады с белой основой могут сливаться с кожей и делать лицо менее выразительным. Особенно это касается оттенков, напоминающих консилер и практически скрывающих естественный цвет губ.

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Удачным решением станет так называемый rose nude – натуральный бежевый цвет с легким розовым подтоном.

Также можно обратить внимание на приглушенный розовый, который лишь немного насыщеннее естественного оттенка губ.

Такие цвета подходят женщинам, которые предпочитают сдержанный макияж и не любят слишком ярких акцентов. Они помогают подчеркнуть губы, сохраняя естественность образа.

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Холодный фиолетово-розовый цвет замените на персиковый или коралловый

Некоторые холодные розовые и пастельно-фиолетовые оттенки могут подчеркивать землистый тон кожи или создавать нежелательный контраст с теплым подтоном лица. Из-за этого макияж иногда выглядит менее свежим.

В таком случае стоит попробовать нежный персиковый, лососево-розовый или приглушенный коралловый цвет.

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Эти оттенки добавляют лицу тепла и хорошо сочетаются с легким румянцем. Они особенно хорошо подходят женщинам с теплым подтоном кожи.

Однако обладательницам холодного цветотипа лучше обратить внимание на розовые оттенки с голубым подтоном. При выборе помады важно оценивать ее непосредственно на губах и при естественном освещении, а не ориентироваться только на цвет в футляре.

Более мягкой альтернативой станет коралловый с примесью розового или кирпично-красный умеренной насыщенности. Такие цвета легче сочетать с повседневной одеждой и сдержанным макияжем глаз. Особенно гармонично они могут выглядеть на женщинах с теплым подтоном кожи.

Если же у кожи холодный подтон, лучше выбирать коралловые помады с более выраженной розовой составляющей. Это поможет сохранить баланс между цветом губ и общим оттенком лица.

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