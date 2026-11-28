Романтический балаяж, кремовый блонд с карамельной ноткой, медово-коричневый оттенок, грибной блонд и смешивание седины – пять вариантов окрашивания, при которых отросшие корни меньше бросаются в глаза.

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Как пишет Styl Interia, при выборе стоит отталкиваться от цвета у корней: в одних случаях достаточно осветлить несколько прядей, в других – добавить более темные, близкие к естественному оттенку.

Романтический балаяж: тонкие светлые пряди

Чтобы создать эффект волос, естественно выгоревших на солнце, мастер осветляет тонкие пряди на один-два тона относительно натурального цвета. Шатенкам подойдут оттенки карамели, фундука или молочного шоколада, а блондинкам – едва заметные бежевые пряди.

Пряди осветляют на разной высоте, а у корней оставляют натуральный цвет. Благодаря этому даже через несколько месяцев трудно заметить, где заканчивается отросшая часть и начинается осветленная.

Кремовый блонд с карамельной ноткой

При окрашивании "maple cream blonde" сочетают теплые оттенки ванили, меда и кленового сиропа. Светлые пряди обрамляют лицо, а волосы у корней оставляют немного темнее.

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Если натуральный цвет – темный блонд, мастер может применить технику "root smudge": она размывает границу между прикорневой зоной и осветленной длиной. Так можно получить светлый блонд без резкого контраста у корней уже через несколько недель.

Насыщенный коричневый с медовыми прядями

В варианте "dark honey brunette" темно-коричневую основу дополняют прядями цвета темного меда. Для более мягкого акцента подойдут тонкие янтарные пряди: в зависимости от освещения они приобретают золотистый или карамельный оттенок.

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Натуральным брюнеткам достаточно осветлить несколько прядей у лица и в нижней части прически. По мере отрастания волос светлые акценты будут опускаться ниже, но окрашивание и дальше будет выглядеть естественно.

Грибной блонд: холодный бежевый с пепельным оттенком

В "mushroom blonde" сочетают холодный бежевый, пепельный блонд и светло-коричневый цвет. Это вариант для тех, кто долго осветлял волосы, а теперь хочет немного затемнить блонд или приблизить его к своему естественному пепельно-русому цвету.

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Чтобы уменьшить контраст у корней, мастер добавляет более темные пряди оттенка, близкого к естественному. Освежить цвет можно тонером без повторного осветления

Смешивание седины: жемчужные или холодные бежевые пряди

В технике "grey blending" оттенки подбирают так, чтобы серебристые волосы сочетались с остальными. Блондинкам подойдут жемчужные пряди, а шатенкам – пряди в холодных коричневых и бежевых тонах.

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Техника подойдет тем, кто не хочет закрашивать первую седину каждые несколько недель. Она также позволяет постепенно вернуться к естественному цвету без резкого укорачивания волос.

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