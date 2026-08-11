Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Осень 2026 года диктует моду на глубокую, теплую и изысканную палитру цветов маникюра, которая ассоциируется с уютом и маленькими жизненными радостями. Эксперты отмечают, что в тренде остаются оттенки сочных ягод, насыщенного шоколада, оливковых рощ и изысканных нейтральных тонов.

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Кроме того, особую популярность приобретают полупрозрачные желеобразные текстуры, молочные финиши и мягкий блеск. Узнайте о ключевых цветах маникюра, каждый из которых выглядит невероятно дорого и стильно.

Бархатный мерло

Это изысканный винно-ягодный оттенок с мягким сливовым подтоном. Он выглядит гораздо интереснее классического красного и не воспринимается таким тяжелым, как почти черный бордовый.

Настоящий красный

Это насыщенный холодный красный цвет с синим подтоном, который придает маникюру особую драматичность и зрелость. Этот классический вариант регулярно появляется на красных дорожках.

Глубокая слива

Это темный роскошный сливовый оттенок с глубокими фиолетовыми нюансами. Он идеально передает осеннее настроение, сочетая в себе элегантность и сдержанную роскошь.

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Трюфель

Это насыщенный шоколадно-коричневый цвет, который является прекрасной альтернативой радикальному черному. Этот насыщенный вариант остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд.

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Овсяное молоко

Это главный нейтральный фаворит осени. Это теплый кремовый нюд с карамельно-бежевыми нотками, который подходит к любому тону кожи и всегда выглядит чисто и изысканно.

Мягкий мох

Это спокойный, натуральный зеленый оттенок с нежными серыми и желтоватыми подтонами. Он заменил привычные изумрудные краски, придавая маникюру особый природный шарм.

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Черное стекло

Это глубокий черный цвет с полупрозрачным "желейным" финишем. Такое покрытие смягчает темный цвет и делает маникюр загадочным, но не перегруженным.

Пудровый розовый маникюр

Это приглушенный розовый оттенок с пепельно-бежевым подтоном. Он выглядит значительно изысканнее и романтичнее традиционных ярких летних вариантов.

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