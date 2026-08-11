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Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026
Какой цвет ногтей выбрать на осень. Источник: instagram.com/paintedbyjools

Осень 2026 года диктует моду на глубокую, теплую и изысканную палитру цветов маникюра, которая ассоциируется с уютом и маленькими жизненными радостями. Эксперты отмечают, что в тренде остаются оттенки сочных ягод, насыщенного шоколада, оливковых рощ и изысканных нейтральных тонов.

Кроме того, особую популярность приобретают полупрозрачные желеобразные текстуры, молочные финиши и мягкий блеск. Узнайте о ключевых цветах маникюра, каждый из которых выглядит невероятно дорого и стильно.

Бархатный мерло

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Ногти винного цвета. Источник: instagram.com/slynko.beauty_kc/

Это изысканный винно-ягодный оттенок с мягким сливовым подтоном. Он выглядит гораздо интереснее классического красного и не воспринимается таким тяжелым, как почти черный бордовый.

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Настоящий красный

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Красные ногти. Источник: instagram.com/bynatashad

Это насыщенный холодный красный цвет с синим подтоном, который придает маникюру особую драматичность и зрелость. Этот классический вариант регулярно появляется на красных дорожках.

Глубокая слива 

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Сливовые ногти. Источник: instagram.com/vabi_nails

Это темный роскошный сливовый оттенок с глубокими фиолетовыми нюансами. Он идеально передает осеннее настроение, сочетая в себе элегантность и сдержанную роскошь.

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Ногти сливового цвета. Источник: instagram.com/natalia_nicholson_nails

Трюфель

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Трюфельные ногти. Источник: instagram.com/thelaneshealthandbeauty

Это насыщенный шоколадно-коричневый цвет, который является прекрасной альтернативой радикальному черному. Этот насыщенный вариант остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд.

Овсяное молоко

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Ногти цвета овсяного молока. Источник: instagram.com/bio_sculpture_official

Это главный нейтральный фаворит осени. Это теплый кремовый нюд с карамельно-бежевыми нотками, который подходит к любому тону кожи и всегда выглядит чисто и изысканно.

Мягкий мох

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Маникюр "мягкий мох". Источник: instagram.com/nailsxtiana

Это спокойный, натуральный зеленый оттенок с нежными серыми и желтоватыми подтонами. Он заменил привычные изумрудные краски, придавая маникюру особый природный шарм.

Черное стекло

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Темные стеклянные ногти. Источник: instagram.com/daria_volynetss

Это глубокий черный цвет с полупрозрачным "желейным" финишем. Такое покрытие смягчает темный цвет и делает маникюр загадочным, но не перегруженным.

Пудровый розовый маникюр

Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026

Пудровые ногти. Источник: instagram.com/inspo.nails_s

Это приглушенный розовый оттенок с пепельно-бежевым подтоном. Он выглядит значительно изысканнее и романтичнее традиционных ярких летних вариантов.

OBOZ.UA также предлагает узнать о трендах французского маникюра на осень.

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