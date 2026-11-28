Чтобы освежить образ после 60, не обязательно коротко стричься. Наряду с пикси и бобом есть варианты, которые позволяют сохранить длину и одновременно изменить силуэт прически.

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Специалисты издания Prevention посоветовали стрижки и укладки, которые смягчают контуры лица или делают его черты выразительнее. Среди десяти вариантов ниже есть прически для тонких волос, густых прядей и естественных кудрей.

Боб с объемными локонами

Крупные локоны в голливудском стиле добавляют короткому бобу объема. Такую стрижку стоит сочетать с глубоким боковым пробором, который делает укладку асимметричной. На завитках хорошо видны более светлые и темные пряди, если волосы окрашены в несколько тонов.

Многослойная стрижка с кудрями и челкой

Пряди разной длины придают кудрям объем, а сама форма стрижки создает визуальный эффект подтянутых черт. Легкая челка привлекает внимание к глазам.

Бикси с челкой набок

Бикси сочетает форму боба с длиной, близкой к пикси, поэтому ее легко укладывать после мытья. Короткие пряди делают линию челюсти выразительнее и визуально приподнимают скулы. Уложенная набок челка придает стрижке объем.

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Длинные волосы со слоями на концах

На длинных густых волосах слои можно сделать в нижней части стрижки, оставив пряди у лица длинными. Так концы становятся легче, а волосы свободнее движутся и визуально кажутся менее тяжелыми.

Волосы до плеч с челкой набок

Длина до плеч помогает тонким волосам сохранить объем у корней. Многослойная челка, уложенная набок, смягчает резкие черты, а глубокий боковой пробор делает прическу визуально гуще.

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Асимметричный боб

В бобе пряди разной длины по бокам подчеркивают скулы. Глубокий боковой пробор добавляет объем у корней, а мягкая линия среза сохраняет асимметрию без резких контуров.

Седые волосы с неровными слоями

Пряди разной длины облегчают силуэт стрижки на седых волосах. Их можно уложить гладко: на прямых волосах хорошо смотрится форма слоев.

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Асимметричная пикси

В короткой пикси челка, зачесанная набок, обрамляет овальное лицо. Такая длина подходит тем, кто хочет тратить меньше времени на утреннюю укладку.

Боб с серебристыми прядями

Отдельные серебристые пряди обрамляют лицо и добавляют глубины цвету гладкого боба. Это вариант для постепенного перехода к естественной седине.

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Длинные седые волосы с завитками

Выразительные упругие завитки позволяют сохранить длину, не утяжеляя прическу визуально. Естественный объем кудрей помогает убрать волосы от лица и оставить его открытым.

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