Имеют омолаживающий эффект: лучшие прически для женщин старше 60 лет
Чтобы освежить образ после 60, не обязательно коротко стричься. Наряду с пикси и бобом есть варианты, которые позволяют сохранить длину и одновременно изменить силуэт прически.
Специалисты издания Prevention посоветовали стрижки и укладки, которые смягчают контуры лица или делают его черты выразительнее. Среди десяти вариантов ниже есть прически для тонких волос, густых прядей и естественных кудрей.
Боб с объемными локонами
Крупные локоны в голливудском стиле добавляют короткому бобу объема. Такую стрижку стоит сочетать с глубоким боковым пробором, который делает укладку асимметричной. На завитках хорошо видны более светлые и темные пряди, если волосы окрашены в несколько тонов.
Многослойная стрижка с кудрями и челкой
Пряди разной длины придают кудрям объем, а сама форма стрижки создает визуальный эффект подтянутых черт. Легкая челка привлекает внимание к глазам.
Бикси с челкой набок
Бикси сочетает форму боба с длиной, близкой к пикси, поэтому ее легко укладывать после мытья. Короткие пряди делают линию челюсти выразительнее и визуально приподнимают скулы. Уложенная набок челка придает стрижке объем.
Длинные волосы со слоями на концах
На длинных густых волосах слои можно сделать в нижней части стрижки, оставив пряди у лица длинными. Так концы становятся легче, а волосы свободнее движутся и визуально кажутся менее тяжелыми.
Волосы до плеч с челкой набок
Длина до плеч помогает тонким волосам сохранить объем у корней. Многослойная челка, уложенная набок, смягчает резкие черты, а глубокий боковой пробор делает прическу визуально гуще.
Асимметричный боб
В бобе пряди разной длины по бокам подчеркивают скулы. Глубокий боковой пробор добавляет объем у корней, а мягкая линия среза сохраняет асимметрию без резких контуров.
Седые волосы с неровными слоями
Пряди разной длины облегчают силуэт стрижки на седых волосах. Их можно уложить гладко: на прямых волосах хорошо смотрится форма слоев.
Асимметричная пикси
В короткой пикси челка, зачесанная набок, обрамляет овальное лицо. Такая длина подходит тем, кто хочет тратить меньше времени на утреннюю укладку.
Боб с серебристыми прядями
Отдельные серебристые пряди обрамляют лицо и добавляют глубины цвету гладкого боба. Это вариант для постепенного перехода к естественной седине.
Длинные седые волосы с завитками
Выразительные упругие завитки позволяют сохранить длину, не утяжеляя прическу визуально. Естественный объем кудрей помогает убрать волосы от лица и оставить его открытым.
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