Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Каждый октябрь приносит с собой уже привычную уютную палитру лаков для ногтей: вишнево-красный, тыквенно-оранжевый, эспрессо и насыщенный бордовый. И хотя они считаются классикой в маникюре, все же часто хочется чего-то такого же спокойного, но менее банального.

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Например, осенью 2026 года наблюдается тренд на разнообразные вариации фиолетового цвета. А еще – спокойные "земляные" оттенки. В моде спокойствие и утонченная элегантность. Издание InStyle назвало пять цветов маникюра, которые стоит попробовать в этом сезоне, чтобы быть в тренде.

Сиреневый

Сиреневый цвет осенью встречается в виде невесомых молочных оттенков, легкого сияния, классических акварельных тонов или тонких эффектов "кошачьего глаза". Этот оттенок придает образу игривость, оставаясь при этом утонченным. Кроме того, он гармонично дополняет осенний гардероб: эффектно контрастирует с черными вещами, мягко смотрится на фоне молочно-белого и создает уютное сочетание с коричневыми и зелеными тонами.

Инжирный джем

Для тех, кому сиреневый кажется слишком светлым для осеннего маникюра, альтернативой становятся сложные инжирные оттенки. Это смесь сливы, матового розового и легкой примеси серого или коричневого. Такой вариант обеспечивает насыщенность ягодной палитры, но в более мягком и универсальном исполнении. Покрытие рекомендуется носить в виде простого глянцевого маникюра или с легким магнитным эффектом для дополнительного объема.

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Телесный нюд

После популярности полупрозрачных розовых и молочно-белых лаков настоящий базовый бежевый нюд снова воспринимается свежо. Стоит выбирать оттенок, который либо полностью сливается с тоном кожи, либо светлее ее на несколько тонов и создает мягкий контраст. Подобно выбору косметического консилера, при поиске идеального нюдового покрытия обязательно учитывайте естественный подтон кожи.

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Дымчатый шалфей

Зеленый цвет по-прежнему чрезвычайно актуален для осени, особенно в приглушенном, а не ярком исполнении. Оттенки шалфея, нежной оливковой зелени и мха с добавлением серого пигмента выглядят естественно и близки к нейтральным, что делает их чрезвычайно удобными для повседневной носки. Лучше всего позволить цвету проявить себя в полной мере в плотной фактуре.

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Грибной

Грибной оттенок – это минималистичный, естественный нейтральный тон, балансирующий на грани серого, лилового и коричневого. Это один из самых удачных базовых вариантов благодаря своей многогранности. Он выглядит мягким и приглушенным, но обладает достаточной глубиной, чтобы маникюр привлекал внимание. Добиться дополнительного объема помогает кремовая или тонкая перламутровая текстура.

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