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Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов
"Грибной" маникюр - один из главных оригинальных трендов осени 2026. Источник: Unsplash

Каждый октябрь приносит с собой уже привычную уютную палитру лаков для ногтей: вишнево-красный, тыквенно-оранжевый, эспрессо и насыщенный бордовый. И хотя они считаются классикой в маникюре, все же часто хочется чего-то такого же спокойного, но менее банального.

Например, осенью 2026 года наблюдается тренд на разнообразные вариации фиолетового цвета. А еще – спокойные "земляные" оттенки. В моде спокойствие и утонченная элегантность. Издание InStyle назвало пять цветов маникюра, которые стоит попробовать в этом сезоне, чтобы быть в тренде.

Сиреневый

Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Сиреневый маникюр. Источник: Instagram / @bynatashad

Сиреневый цвет осенью встречается в виде невесомых молочных оттенков, легкого сияния, классических акварельных тонов или тонких эффектов "кошачьего глаза". Этот оттенок придает образу игривость, оставаясь при этом утонченным. Кроме того, он гармонично дополняет осенний гардероб: эффектно контрастирует с черными вещами, мягко смотрится на фоне молочно-белого и создает уютное сочетание с коричневыми и зелеными тонами.

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Инжирный джем

Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Маникюр цвета инжирного джема. Источник: Instagram / @avrnailswatches

Для тех, кому сиреневый кажется слишком светлым для осеннего маникюра, альтернативой становятся сложные инжирные оттенки. Это смесь сливы, матового розового и легкой примеси серого или коричневого. Такой вариант обеспечивает насыщенность ягодной палитры, но в более мягком и универсальном исполнении. Покрытие рекомендуется носить в виде простого глянцевого маникюра или с легким магнитным эффектом для дополнительного объема.

Телесный нюд

Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Телесный нюд в маникюре. Источник: Instagram / @lolo.nailedi

После популярности полупрозрачных розовых и молочно-белых лаков настоящий базовый бежевый нюд снова воспринимается свежо. Стоит выбирать оттенок, который либо полностью сливается с тоном кожи, либо светлее ее на несколько тонов и создает мягкий контраст. Подобно выбору косметического консилера, при поиске идеального нюдового покрытия обязательно учитывайте естественный подтон кожи.

Дымчатый шалфей

Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Дымчатый шалфей. Источник: Instagram / @thecolornook

Зеленый цвет по-прежнему чрезвычайно актуален для осени, особенно в приглушенном, а не ярком исполнении. Оттенки шалфея, нежной оливковой зелени и мха с добавлением серого пигмента выглядят естественно и близки к нейтральным, что делает их чрезвычайно удобными для повседневной носки. Лучше всего позволить цвету проявить себя в полной мере в плотной фактуре.

Грибной

Маникюр в октябре: 5 неожиданных хитовых цветов

Грибной маникюр. Источник: Instagram / @talonsbytash

Грибной оттенок – это минималистичный, естественный нейтральный тон, балансирующий на грани серого, лилового и коричневого. Это один из самых удачных базовых вариантов благодаря своей многогранности. Он выглядит мягким и приглушенным, но обладает достаточной глубиной, чтобы маникюр привлекал внимание. Добиться дополнительного объема помогает кремовая или тонкая перламутровая текстура.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой особый оттенок желтого в моде этой осенью.

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