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Легинсы снова в тренде: как их стилизовать

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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Легинсы снова в тренде: как их стилизовать
Как носить леггинсы осенью 2026 года. Источник: Pexels

Леггинсы снова входят в моду. И хотя многие до сих пор вспоминают их как один из самых сомнительных трендов 2010-х, особенно яркие, с принтами и очень тонкие модели, в 2026 году мы носим их совсем по-другому.

Благодаря простому облегающему крою леггинсы становятся основой образов, построенных на контрастах. Издание Interia Styl рассказало, как носить их осенью, с какой одеждой сочетать и какие модели выбирать, чтобы выглядеть стильно и соответствовать актуальным тенденциям.

Какие леггинсы в моде осенью 2026 года

Тонкие леггинсы из масс-маркета, которые после двух стирок теряют цвет и форму, оставляем в прошлом. Осенью 2026 года в моде плотные модели с матовой поверхностью и эффектом моделирования силуэта. Они должны хорошо облегать фигуру и поддерживать ее, как качественно сшитые брюки. Настоящий хит сезона – леггинсы фасона fuseau с характерной резиной, которую надевают под стопу. Такой крой визуально удлиняет ноги. Не менее актуальны модели с небольшими разрезами внизу штанин. Что касается цветов, бесспорным фаворитом остается насыщенный черный, а вслед за ним идет соблазнительный шоколадно-коричневый. Далее поговорим о том, с чем их лучше всего сочетать.

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Легинсы снова в тренде: как их стилизовать

Леггинсы прекрасно вписываются в модный стиль equestrian chic. Источник: Эдвард Бертело

Легинсы с клетчатой рубашкой и сапогами для верховой езды

Образы с элементами одежды для верховой езды относятся к стилю equestrian chic, и леггинсы идеально вписываются в него. Выбирайте простые однотонные леггинсы и дополняйте их кожаными сапогами до колена. Благодаря облегающему крою штанин сапоги будут сидеть идеально, а ткань не будет собираться складками под голенищами.

Сверху накиньте свободную мягкую клетчатую рубашку – лучше всего такую, будто вы одолжили ее из мужского гардероба. Чтобы силуэт не казался бесформенным, подчеркните талию узким кожаным ремнем с выразительной пряжкой. Другой вариант – оставить рубашку расстегнутой, надев под нее простую белую футболку из качественного хлопка. Завершит образ вместительная сумка-шопер базового оттенка. Получится стильный наряд на каждый день, когда дел множество.

Леггинсы с объемным свитером и сапожками UGG

Этот образ точно понравится всем, кто обожает осень. Главная роль здесь отводится свитеру: он должен быть толстым, объемным и качественным. Прекрасно подойдет модель с косами или свободный кардиган оверсайз, прикрывающий бедра.

Дополните комплект короткими сапожками UGG без застежек, особенно удачным будет сочетание с моделями на невысокой платформе. Деталь, которая создаст весь настрой такого наряда, – это толстые носки в рубчик, слегка подтянутые над голенищем. Выбирайте молочный оттенок экрю или меланжевый серый. В довершение накиньте на шею кашемировый шарф, возьмите в руку чашечку кофе с согревающими специями – и готово.

Легинсы снова в тренде: как их стилизовать

Объемный верх (свитер или рубашка) станет идеальным сочетанием для леггинсов этой осенью. Источник: Джереми Моэллер

Легинсы с пиджаком и туфлями на шпильках

Кто сказал, что леггинсы не могут выглядеть элегантно? Все зависит от пропорций и удачного сочетания контрастных вещей. Для такого образа лучше всего подойдут черные леггинсы со штрипками. Под них можно надеть тонкие прозрачные черные гольфы или колготки, а на ноги – классические черные туфли на шпильках с заостренными носками. Ремешок должен проходить под каблуком.

Обтягивающий низ уравновесьте объемным пиджаком геометрического кроя, можно даже светлого цвета. Важная деталь – пиджак должен иметь четко очерченные плечи с подплечниками. Под пиджак можно надеть простой тонкий гольф из мериносовой шерсти. Если же впереди вечер с более соблазнительным настроением, замените его на прозрачный кружевной лонгслив. Завершат образ минималистичные украшения, гладко зачесанные волосы, собранные в пучок, и жесткая сумка, которую носят в руке. В таком наряде можно смело отправляться на открытие художественной выставки, ужин в модном бистро или деловой коктейльный вечер.

Леггинсы из замши

Этой осенью именно замша задает тон моде, придавая образам мягкость, глубину и настроение 1970-х. Как сочетать ее с леггинсами, чтобы выглядеть современно? Выбирайте замшевую куртку свободного кроя. Это может быть массивная куртка фасона barn jacket, короткий жакет прямого кроя или тренч из этого материала длиной до середины икр. Благородная матовая фактура замши прекрасно контрастирует с гладкой поверхностью леггинсов.

Завершить образ помогут массивные кожаные лоферы. Их можно надеть на босую ногу, оставив лодыжки открытыми и подчеркнув узкий низ брючин, или сочетать с тонкими белыми носками в стиле преппи. Добавьте очки в черепаховой оправе и замшевую сумку-хобо – и получите непринужденный парижский шик. В таком образе можно пройти хоть всю осень.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие джинсы в моде осенью 2026 года – узкие или широкие.

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