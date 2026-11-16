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Лучше балаяжа: какая техника окрашивания сейчас в тренде

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Лучше балаяжа: какая техника окрашивания сейчас в тренде
Окрашивание волос. Источник: Создано с помощью ИИ

Отросшие корни волос – одна из главных проблем, с которой сталкиваются женщины после окрашивания. Чтобы переход между натуральным цветом и окрашенными прядями был менее заметным, многие выбирают балаяж или мелирование. Однако есть и другая техника, позволяющая добиться особенно естественного результата.

Речь идет о Color Melting – окрашивании, при котором несколько оттенков плавно переходят один в другой, создавая эффект натуральных волос. Как пишет Myself, эта техника подойдет тем, кто хочет освежить прическу, но не желает часто посещать парикмахера.

Что такое Color Melting и чем он отличается от балаяжа

Название Color Melting переводится с английского как "слияние цветов". Особенность техники заключается в использовании нескольких близких оттенков, которые практически незаметно переходят один в другой.

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Лучше балаяжа: какая техника окрашивания сейчас в тренде

Окрашивание волос. Источник: Instagram, @hairboutique___

В отличие от балаяжа или классического мелирования, Color Melting не предполагает четких границ между светлыми и темными прядями. Благодаря этому волосы выглядят естественно, но при этом кажутся более объемными, блестящими и насыщенными по цвету.

Обычно мастер использует три или более оттенка, учитывая натуральный цвет волос. Важно, чтобы выбранные тона не слишком контрастировали друг с другом. Именно поэтому такое окрашивание лучше доверить опытному колористу.

Почему такое окрашивание не требует частого обновления

Одно из главных преимуществ Color Melting – отсутствие резкой границы между окрашенными волосами и отросшими корнями. Когда волосы отрастают, переход остается плавным, поэтому прическа дольше сохраняет аккуратный вид. Это позволяет реже обновлять окрашивание и сократить количество посещений салона.

При этом специалисты советуют правильно ухаживать за волосами, чтобы сохранить насыщенность оттенков. Для этого стоит использовать средства для окрашенных волос и раз в неделю наносить увлажняющую маску.

Кому подходит Color Melting

Эта техника довольно универсальна. По словам экспертов Schwarzkopf, Color Melting можно адаптировать практически к любому цвету волос – блонду, русому, каштановому или рыжему. Для очень темных волос иногда требуется предварительное осветление.

Структура волос также не имеет принципиального значения. Окрашивание подходит как для прямых, так и для кудрявых прядей. Особенно эффектно оно сочетается с легкими волнами, которые подчеркивают переливы оттенков.

Лучше всего результат заметен на волосах средней длины и длинных прядях. На очень коротких стрижках, в частности микробобе, плавные переходы цветов могут быть менее выразительными.

Color Melting станет удачным выбором для тех, кто стремится к естественному цвету волос, дополнительной глубине оттенков и окрашиванию, которое не придется постоянно обновлять.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных стрижках осени-2026.

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