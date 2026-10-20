Коса может "убить" ваши волосы: каких ошибок следует избегать

Коса, хвост или пучок — привычные прически, которые помогают быстро собрать волосы и сохранять опрятный вид в течение дня. Однако даже такой простой способ укладки может привести к ломкости волос, а иногда и к их выпадению.

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Как объясняют специалисты Американской академии дерматологии, постоянное натяжение волос может повредить волосяные фолликулы. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит отказаться от нескольких распространенных привычек.

Почему тугие прически вредят волосам

Когда волосы постоянно находятся в натянутом состоянии, наибольшая нагрузка приходится на корни и участки у линии роста. Со временем это может вызвать тракционную алопецию — выпадение волос в результате длительного механического натяжения.

Особенно уязвимы виски и область лба. Первыми признаками проблемы могут стать обламанные волоски, истончение у линии роста, дискомфорт или болезненность кожи головы.

Пять ошибок, которых следует избегать

Слишком сильно затягиваете волосы

Желание сделать идеально гладкую прическу часто заставляет туже затягивать резинку или плотно заплетать пряди. Однако ежедневное натяжение постепенно ослабляет волосы и может привести к их выпадению.

Если после укладки ощущается боль или кожа головы неприятно натягивается, прическу нужно ослабить. Волосы должны держаться без чрезмерного давления.

Используете резинки, которые травмируют пряди

Тонкие тугие резинки, особенно с металлическими соединениями, могут цепляться за волоски и повреждать их при снятии.

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Лучше выбирать широкие мягкие аксессуары без металлических деталей. Например, резинки с шелковым или сатиновым покрытием создают меньшее трение. Важно также не стягивать волосы слишком сильно.

Заплетаете мокрые волосы

После мытья волосы более уязвимы к механическим повреждениям. Если сразу туго заплести косу или завязать хвост, натяжение может повысить риск ломкости.

Желательно подождать, пока пряди хотя бы частично подсохнут. Если нужно срочно собрать волосы, лучше сделать свободную прическу, которая не будет создавать сильного натяжения.

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Ежедневно завязываете хвост на одной и той же высоте

Когда резинка постоянно сжимает волосы в одном месте, отдельные участки регулярно подвергаются трению и нагрузке. Из-за этого пряди могут ослабевать и чаще обломаться.

Полезно чередовать прически: сегодня сделать низкий хвост, завтра — свободную косу, а на следующий день оставить волосы распущенными. Это поможет уменьшить постоянное давление на одни и те же участки.

Ложитесь спать с тугой прической

Во время сна волосы трутся о подушку, а движения головы могут дополнительно натягивать пряди. Если коса или хвост плотно зафиксированы, механическая нагрузка увеличивается.

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На ночь лучше распускать волосы или заплетать их в свободную косу, закрепленную мягкой резинкой. Такая прическа поможет уменьшить спутывание без лишнего натяжения.

Нужно ли совсем отказываться от косы

Сама по себе коса не вредит волосам. Значение имеет то, насколько плотно она заплетена, как часто вы носите такую прическу и какие аксессуары используете.

Важно также различать секущиеся кончики и ломкость. В первом случае волосок расщепляется на конце, а во втором может обламываться на любом участке длины.

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