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Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026

Елена БылимЕлена Былим
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Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026
Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026

Осенью 2026 года особое внимание в модных образах привлекают ботильоны свободного кроя, которые уже стали заметной деталью французского уличного стиля. Благодаря мягкому голенищу, непринужденно ниспадающему вокруг лодыжки, такая обувь придает образу легкость и изысканность.

Такая обувь хорошо сочетается с платьями, юбками и джинсами, поэтому может стать универсальной основой осеннего гардероба. Чтобы ансамбль выглядел гармонично, стилисты styl.interia.pl советуют обращать внимание на длину одежды, фактуру материалов и пропорции силуэта.

Как носить ботильоны с широким голенищем

Одним из преимуществ этой обуви является ее способность дополнять как повседневные, так и более элегантные наряды. Модели из мягкой кожи, замши или велюра естественно облегают ногу и делают даже простой образ более выразительным. Для сочетания с платьями и короткими юбками подойдут тонкие колготки, а с моделями длины миди лучше выбирать такой крой, при котором подол немного перекрывает верх обуви. Это поможет сохранить плавность силуэта и избежать визуального разделения ног на более короткие части.

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Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026

Универсальная стильная обувь на осень. Источник: cooshwear.com

Не менее удачно ботильоны с широким голенищем смотрятся с джинсами. Особенно актуальны будут прямые модели с высокой посадкой и узкие джинсы, которые снова возвращаются в модные образы. Их можно небрежно заправить в обувь, дополнив комплект объемным жакетом или теплым шерстяным свитером. В то же время широкие джинсы и модели клеш не стоит заправлять в голенище: излишек ткани будет создавать лишний объем и нарушать пропорции.

Какие цвета и материалы выбрать

Черные ботильоны остаются практичным вариантом, однако осенью 2026 года стоит обратить внимание и на теплые и глубокие оттенки. Темно-шоколадный, карамельный, холодный бежевый и насыщенный бордовый цвета помогут разнообразить сезонный гардероб. В частности, бордовые ботильоны могут стать ярким акцентом в сочетании с однотонным пальто или классическими джинсами.

Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026

Ботильоны с широким голенищем. Источник: cooshwear.com

Не менее важен и материал: мягкая натуральная кожа, замша или велюр лучше подчеркивают характер свободного голенища, тогда как жесткий материал может сделать обувь массивной.

При создании образа стоит учитывать не только цвет и фактуру, но и длину верхней одежды и юбок. Если подол пальто или юбки заканчивается точно на уровне верхнего края ботильонов, силуэт может казаться короче. Лучше выбирать длину, которая не создает резкого горизонтального перехода в этой зоне.

Хит сезона: названа универсальная стильная обувь на осень 2026

Правильно подобранные ботильоны с широким голенищем. Источник: lecollet.pl

Правильно подобранные ботильоны с широким голенищем легко впишутся в осенний гардероб и помогут создать стильные комплекты без лишних усилий.

OBOZ.UA ранее писал о том, как ухаживать за обувью, чтобы она выглядела так, будто только что из магазина.

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